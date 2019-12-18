25 грудня в Україні святкують католицьке Різдво. У 2019 році це середа, але державний вихідний, тому день можна повністю присвятити різдвяних звичаїв. Дізнайтеся, які традиції і прикмети діють у це велике свято.

У багатьох країнах світу Різдво відзначається набагато пишніше, ніж Новий рік. 25 грудня там прийнято дарувати подарунки. А за день до цього, у Святвечір, влаштовують справжній бенкет. Таким традицій дотримуються католики, протестанти і навіть деякі православні віруючі. Як правило, люди збираються всією родиною в будинку батьків або старших родичів. В гостях прийнято висловлювати побажання, читати вітальні вірші, дарувати листівки.

Важливо пам'ятати, що на Різдво Христове не можна надягати старий одяг - тільки новий і найкрасивіший. Чорне знаходиться під абсолютною забороною. Вважається, що цей колір приносить нещастя. Важку роботу теж не можна виконувати.

Не варто забувати про різдвяний піст. Згідно з релігійними віруваннями, він закінчується 24 грудня, коли на небі загоряється перша зірка. До цього не можна вживати в їжу м'ясо і пити алкогольні напої (крім вина). На Різдво основним блюдом вважається коливо - така каша з пшениці з медом. В Україні її прийнято називати кутею. В цілому, у Святвечір вечеря повинна складатися з пісних страв.

А ось 25 грудня відзначають на широку ногу - чим багатше, тим краще. Традиційно подають запечену жирну птицю: гусака, качку або індичку. Для дітей та дорослих на десерт прийнято готувати імбирне печиво, пряники, кекси та іншу випічку. Краще всього поставити на стіл 12 страв - за кількістю біблійних апостолів, учнів Христа.

Велике значення на Різдво грають декорації. Вони несуть стародавній символічний сенс. Дзвіночки відлякують нечисту силу. Палаючі свічки несуть світло і заважають породженням темряви і просто нехорошим людям зіпсувати свято в будинку. З тієї ж причини зародився звичай розпалювати в каміні вогонь і підтримувати його до світанку. Навколо вогнища на Заході вішають панчохи і шкарпетки, куди Санта Клаусу слід класти подарунки та частування.

Щоб майбутній рік був успішним, прикмети вимагають приділити увагу гостям. Перша людина, яка зайде в будинок ввечері, повинна бути темноволосим чоловіком. Йому належить принести ялинову гілку. Якщо такий чоловік прийшов раніше всіх інших - сім'ю чекає щастя. Ялиновим вінком, який називається адвент, прикрашають вхід у приміщення, камін і святковий стіл.

За прикметами на Різдво люди здавна визначають погоду на майбутній рік. За спостереженнями, заметіль у Святвечір вказує на ранній прихід весни. А ось якщо вечір перед Різдвом видався теплим - навесні варто чекати на похолодання. Снігопад вважається доброю прикметою і обіцяє щедрий урожай.

Віруючі вважають, що в різдвяний вечір ворожити не можна. Адже християнська релігія не заохочує всілякі магічні ритуали та ворожбу. Та й взагалі - це вважається пережитком язичницької епохи. Але для багатьох українців ворожіння - це просто забава і хороший спосіб весело провести час.

Вважається, що гадати потрібно напередодні Різдва, в ніч з 24 на 25 грудня. Обряди вимагають залишки страв до святкового столу. Цікаві традиції в Чехії, де ворожать по лусці від смаженого коропа. Лусочки промивають і викладають на білий папір. Результат ворожіння видно через два дні. Якщо луска зберегла свій колір і прозорість - значить новий рік буде благополучним. Але якщо вона потемніла - чекай проблем зі здоров'ям.

А от віруючі християни на Різдво воліють вирішити всі питання з Господом. В першу чергу, потрібно сходити до церкви на вечірню месу. Священики читають фрагменти Старого завіту, а також переказують історію народження Сина Божого. Але храми приймають відвідувачів не тільки увечері - вони відкриті цілий день. Серед католиків прийнято сповідатися за день до Різдва і входити в Новий рік, покаявшись у всіх гріхах.