Олексій Горбунов не зміг стримати емоцій, коли говорив про ситуацію в Україні

Відомий актор Олексій Горбунов, який переїхав до Києва поскаржився на муки, які він відчуває через збройний конфлікт Російської Федерації і України

Так, актор в інтерв'ю журналістам ТСН відзначив, що його серце буквально кров'ю обливається від всього, що відбувається.

Його серце і душа вже давно належить Україні, адже він навіть наважився кинути успішну кар'єру в Російській Федерації і переїхав жити до Києва, адже тут його Батьківщина.

Він зазначив, що виступає проти списків, у які записують артистів, а вони потім не можуть приїхати на територію сусідньої держави. Йому не подобається, що це приносить проблеми людям.

"Я вже три роки про це кажу: я проти всіх списків, я проти всього, що приносить "геморой" людям, проти всіх заборон і правил, які ускладнюють життя людей з усіх сторін", - сказав артист.

Незважаючи ні на що, в актора залишилися прекрасні відносини з рядом російських акторів, наприклад з Михайлом Єфремовим і Сергієм Гармашем, а також з деякою плеядою артистів з Санкт-Петербурга.

На питання про те, коли збройний конфлікт закінчиться, він відповів, що уявлення не має, але дуже цього бажає і чекає не жоджется, коли всі наконеу закінчиться.

Варто відзначити, що бажання переїхати у знаменитого актора з'явилося після того, як він побачив "Революцію гідності" і навіть побував на Майдані. Після побаченого він несподівано усвідомив, де його місце і коріння.