Алексей Горбунов не смог сдержать эмоций, когда говорил о ситуации в Украине

Известнейший актер Алексей Горбунов, который перехал в Киев пожаловался на мучения, которые он испытывает из-за вооруженного конфликта Российской Федерации и Украины

Так, актер в интервью журналистам ТСН отметил, что его сердце буквально кровью обливается от всего происходящего.

Его сердце и душа уже давно принадлежит Украине, ведь он даже решился бросить успешную карьеру в Российской Федерации и переехал жить в Киев, ведь здесь его Родина.

Он отметил, что выступает против списков, в которые записывают артистов, а они потом не могут приехать на территорию соседнего государства. Ему не нравится, что это приносит проблемы людям.

"Я уже три года об этом говорю: я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон", - сказал артист.

Невзирая ни на что, у актера остались прекрасные отношения с рядом российских актеров, например с Михаилом Ефремовым и Сергеем Гармашем, а также с некоторой плеядой артистов из Санкт-Петербурга.

На вопрос о том, когда вооруженный конфликт закончится, он ответил, что понятия не имеет, но очень этого желает и ждет не жоджется, когда все наконеу закончится.

Стоит отметить, что желание переехать у знаменитого актера появилось после того, как он увидел "Революцию достоинства" и даже побывал на Майдане. После увиденного он неожиданно осознал, где его место и корни.