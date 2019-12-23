Обмін у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" має відбутися до кінця року

В мережі розкрили деталі масштабного обміну полоненими між Україною і бойовиками на Донбасі, який має відбутися до кінця року

Як повідомляє Politeka, про це заявила прессекретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у себе в Facebook.

«Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнута домовленість про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі», - зазначила вона.

Трохи згодом журналістам стали відомі деталі обміну. Зокрема, серед обмінюваних будуть колишні «беркутівці», яких підозрюють у розстрілі майданівців в 2014 році.

Обмін полоненими має відбутися 24 грудня. Також відомі імена людей, яких будуть обмінювати. Найімовірніше, ними буде Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтур і Олександр Маріченко.

Інформацію про обмін полоненими також підтвердила представник України в мінській ТКГ Валерія Лутковська. За її словами, Серед тих, кого протилежна сторона погодилася звільнити, є захисники України, які кілька років перебувають у полоні. Там є учасники операцій в Іловайську та Дебальцевому. Зараз чиновники "дошліфовують" списки людей на обмін.

При цьому бойовики, стверджують Лутковська, хочуть провести обмін «всіх встановлених на всіх встановлених».

Як повідомлялося раніше, в МЗС РФ заявили про «перешкоді» для обміну полоненими між Україною і ОРДЛО. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні обміну полоненими між Україною і ОРДЛО з'явилося «нова перешкода»:

«Мета – «всіх на всіх», так, але коли вони роками формували списки, то виявилося, що не все взаємно підтверджені. Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі «процесуально очищені», - сказав Лавров.

За словами головного дипломата РФ, таким чином, з'явилося «нове перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому». Також Сергій лавров уточнив, що в Парижі російська сторона закликала контактну групу погодити списки саме «для обміну всіх встановлених на всіх встановлених».

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