Що потрібно зробити, щоб не залишитися без виплат

Стало відомо, як українцям отримати пенсію за відсутності документів

Про це пише РБК-Украина.

Як відомо, пенсії в Україні після 2004 року нараховуються виходячи з поняття "страховий стаж". Це щомісячний обов'язковий внесок до Пенсійного фонду, вираховується з заробітної плати.

«Але страховий стаж - це один з видів стажу. Існує також трудовий (загальний) стаж, який можна підтвердити записами в трудовій книжці», - йдеться в матеріалі.

зокрема, підтвердити наявність стажу можна за записами у трудовій книжці до 1 липня 2000 року.

«У період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2004 року розрахунок пенсійного стажу здійснюється суто за даними персонального обліку в Пенсійному фонді», - наголошується в статті.

Тим часом після введення поняття "страховий стаж" у 2004 році стало не важливо, скільки чоловік фактично працював або навчався значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за нього в Пенсійний фонд.

У матеріалі йдеться, що трудовий стаж, набутий до січня 2004, автоматично прирівнюється до страхового стажу і його можна підтвердити, надавши трудову книжку (до 1 липня 2000). Якщо документ загублено, можна звернутися на підприємство за довідкою.

Однак, якщо ж фірма перестала існувати, то всі документи передаються до державного архіву, де зберігаються протягом 75 років.

Для того, щоб підтвердити стаж, набутий до 1 липня 2000 року, українцям необхідно звернутися до держархіву.

Як повідомлялося раніше, розкрито грандіозна афера по розкраданню пенсій українців, яка тривала кілька місяців. Про це повідомив юрист Михайло Можаєв.

Так, в 2019 році пенсіонери недоотримували майже 13% від належних виплат. Мова йде про українців, які служили в Збройних силах. А саме – пішли у відставку до 2018 року і які потрапляють під дію закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який набув чинності на початку 2018 року.

В результаті, пенсійні виплати зменшилися з 83% до 70%.

«По всьому видно, що Пенсійний фонд працює за принципом: більше зібрати коштів і менше їх витратити. Там знають, що порушують закони, і відкрито говорять: «Ідіть в суд, за його рішенням заплатимо». А це додаткові витрати і 3-6 місяців часу», — зазначив юрист.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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