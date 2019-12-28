Відомий російський публіцист Олександр Невзоров назвав президента Росії чекістом, який не вміє говорити правду

Як повідомляє Politeka, таке яскраве заяву він зробив в ефірі «Ехо Москви». (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).



Коментуючи щорічну прес-конференцію президента РФ публіцист розкрив секрет, чому від нього дуже складно домогтися щирості та правди.

"Завжди тішусь, коли інтелігенти кажуть, що чекісти недостатньо відверті; коли вони дорікають чекіста в нещирості. Чекіст в принципі не має ніякого права говорити правду", - пожартував Невзоров.

За його словами, будь-яке слово правди від чекіста – це дикий непрофесіоналізм.

"Чекіст, що говорить правду – це все одно що нявкаючий крокодил", - додав російський публіцист.



Також журналіст висміяв Володимира Путіна, коментуючи його недавні слова про Сталіна.

"Якщо раптом в Інтернеті ви побачите оголошення або під двірником машини знайдете візитку "В. В. Путін. Юридичні послуги", ні в якому разі не беріть цього людини в адвокати. Днями з'ясувалося, що він у цьому сенсі абсолютно профнепридатний", - з властивим гумором заявив журналіст.

Раніше російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що росіяни не можуть змиритися з фактом, що Україна має право на самовизначення.

За його словами, право на свою мову, самовизначення, власних героїв найбільше дратує зомбована телевізором більшість, переконаний журналіст.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.