Українцям сказали, що є один шанс повернути півострів

Якщо Україна хоче повернути Крим - вона повинна увійти до складу Росії

Таку заяву російським ЗМІ зробив сенатор і член ради федерації РФ Сергій Цеков.

Більш того, один з головних адептів Кремля заявив, що «ніяких шансів повернути Крим в України немає».

«Є дуже швидкий і реальний метод. Треба Україні увійти до складу Росії. Все інше – казки для виборців», — заявив адепт Путіна.

Крім того, він вважає, що жителі Криму самі бажають бути в складі РФ.

«Громадяни України вже давно розуміють, що ніяких варіантів повернення Криму до складу України немає. Крим возз'єднався з Росією за волевиявленням кримчан, за результатами референдуму. Тому ніяких шансів повернути Крим в України немає», — висловився Цеков.

Крім того, ми писали, що кримський міст допоможе Володимиру Путіну перекинути на півострів більше солдатів і бойової техніки.

Відкриття залізничної частини перетворило переправу через Керченську протоку в стратегічний військовий об'єкт.

23 грудня російський президент Володимир Путін особисто проїхався на рейковому автобусі, який запустили між Кримом і РФ. Глава країни-агресора виїхав з півострова у бік Краснодарського краю. Його подорож зняли на відео і показали в російських ЗМІ.

Військовий експерт Олег Старих припустив, що залізну дорогу в Крим провели у військових цілях. Цьому транспорту росіяни надавали велике значення в усі часи, починаючи з Російської імперії.

"У Збройних силах РФ навіть є такий рід військ, як залізничні війська. В Україні вони теж, до речі, були до початку 2000-х, потім їх перетворили в Державну спеціальну службу транспорту і передали у підпорядкування Мінтрансу. Кілька років тому служба знову була перепідпорядкована Міноборони", - зазначив аналітик.

Олег Старих зазначив, що російські військові досі покладаються на залізницю. Адже перевезення по рейках обходяться дешевше і швидше, ніж на автомобілях.

"Залізницею перекидаються війська з одного округу в інший, плани передислокації військ завжди враховують наявність або відсутність залізничного сполучення між вихідною і кінцевою точкою", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

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