Если Украина хочет вернуть Крым - она должна войти в состав России
Такое заявления российским СМИ сделал сенатор и член Совфеда РФ Сергей Цеков.
Более того, один из главных адептов Кремля заявил, что «никаких шансов вернуть Крым у Украины нет».
«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей», — заявил адепт Путина.
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Кроме того, он посчитал, что жители Крыма сами желают быть в составе РФ.
«Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — высказался Цеков.
Кроме того, мы писали, что крымский мост поможет Владимиру Путину перебросить на полуостров больше солдат и боевой техники.
Открытие железнодорожной части превратило переправу через Керченский пролив в стратегический военный объект.
23 декабря российский президент Владимир Путин лично проехался на рельсовом автобусе, который запустили между Крымом и РФ. Глава страны-агрессора выехал из полуострова в сторону Краснодарского края. Его путешествие сняли на видео и показали в российских СМИ.
Военный эксперт Олег Стариков предположил, что железную дорогу в Крым провели в военных целях. Этому транспорту россияне придавали большое значение во все времена, начиная с Российской империи.
"В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска. В Украине они тоже, кстати, были до начала 2000-х, затем их преобразовали в Государственную специальную службу транспорта и передали в подчинение Минтрансу. Несколько лет назад служба снова была переподчинена Минобороны", - отметил аналитик.
Олег Стариков отметил, что российские военные до сих пор полагаются на железную дорогу. Ведь перевозки по рельсам обходятся дешевле и быстрее, чем на автомобилях.
"По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", - подчеркнул эксперт.
Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.
Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам
Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.