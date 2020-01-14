Украинцам сказали, что есть один шанс вернуть полуостров

Если Украина хочет вернуть Крым - она должна войти в состав России

Такое заявления российским СМИ сделал сенатор и член Совфеда РФ Сергей Цеков.

Более того, один из главных адептов Кремля заявил, что «никаких шансов вернуть Крым у Украины нет».

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей», — заявил адепт Путина.

Кроме того, он посчитал, что жители Крыма сами желают быть в составе РФ.

«Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — высказался Цеков.

Кроме того, мы писали, что крымский мост поможет Владимиру Путину перебросить на полуостров больше солдат и боевой техники.

Открытие железнодорожной части превратило переправу через Керченский пролив в стратегический военный объект.

23 декабря российский президент Владимир Путин лично проехался на рельсовом автобусе, который запустили между Крымом и РФ. Глава страны-агрессора выехал из полуострова в сторону Краснодарского края. Его путешествие сняли на видео и показали в российских СМИ.

Военный эксперт Олег Стариков предположил, что железную дорогу в Крым провели в военных целях. Этому транспорту россияне придавали большое значение во все времена, начиная с Российской империи.

"В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска. В Украине они тоже, кстати, были до начала 2000-х, затем их преобразовали в Государственную специальную службу транспорта и передали в подчинение Минтрансу. Несколько лет назад служба снова была переподчинена Минобороны", - отметил аналитик.

Олег Стариков отметил, что российские военные до сих пор полагаются на железную дорогу. Ведь перевозки по рельсам обходятся дешевле и быстрее, чем на автомобилях.

"По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

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