Гордість Володимира Путіна принесла в окупований Крим безліч проблем, але розгрібати їх доведеться жителям півострова
Поява Кримського моста спровокувало зростання цін на анексованому півострові, в той же самий час нових туристів там не спостерігається. Про це розповів колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв в інтерв'ю Крим.Реалії.
Він також зазначив, що потік російських туристів до Криму залишається на рівні минулих років – трохи більше мільйона чоловік. Однак українські туристи стали менш охоче їхати на півострів.
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Лієв зазначив, що вартість самого туризму в Криму дуже зросла, він також пов'язав це з Кримським мостом.
Він згадав, що, колись товари з України, які перевозили в анексований Крим були дешевші, ніж ті, які зараз везуть з Росії. Єдине, що рятує - це, коли в анексований Крим потрапляють нелегально продукти з України.
"Якщо сьогодні з України не потрапляють в Крим майже, ну легально не потрапляють у Крим, наприклад, продукти харчування, або будівельні матеріали. Раніше ці продукти, будівельні матеріали, або інші матеріали, які потрапляли до Криму з Росії, їх транспорт дотували російська влада, можна розуміти складності логістики", – резюмував Лієв.
Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.
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