Гордість Володимира Путіна принесла в окупований Крим безліч проблем, але розгрібати їх доведеться жителям півострова

Поява Кримського моста спровокувало зростання цін на анексованому півострові, в той же самий час нових туристів там не спостерігається. Про це розповів колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв в інтерв'ю Крим.Реалії.

Він також зазначив, що потік російських туристів до Криму залишається на рівні минулих років – трохи більше мільйона чоловік. Однак українські туристи стали менш охоче їхати на півострів.

Лієв зазначив, що вартість самого туризму в Криму дуже зросла, він також пов'язав це з Кримським мостом.

Він згадав, що, колись товари з України, які перевозили в анексований Крим були дешевші, ніж ті, які зараз везуть з Росії. Єдине, що рятує - це, коли в анексований Крим потрапляють нелегально продукти з України.