Гордость Владимира Путина принесла в оккупированный Крым множество проблем, но разгребать их придеться жителям полуострова
Появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове, в то же самое время новых туристов там не наблюдается. Об этом рассказал бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев в интервью Крым.Реалии.
Он тажке отметил, что поток российских туристов в Крым остается на уровне прошлых лет – чуть больше миллиона человек. Однако украинские туристы стали менее охотно ехать на полуостров.
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Лиев заметил, что стоимость самого туризма в Крыму очень возросла, он также связал это с Крымским мостом.
Он вспомнил, что, раньше товары из Украины, которые перевозиди в аннексированный Крым были дешевле, чем те, которые сейчас везут из России. Единственное, что спасает - это, когда в аннексированный Крым попадают нелегально продукты с Украины.
"Если сегодня из Украины не попадают в Крым почти, ну легально не попадают в Крым, например, продукты питания, или строительные материалы. Ранее эти продукты, строительные материалы, или другие материалы, которые попадали в Крым из России, их транспорт дотировали российские власти, понимающие сложности логистики", – подытожил Лиев.
Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.
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