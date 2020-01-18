Гордость Владимира Путина принесла в оккупированный Крым множество проблем, но разгребать их придеться жителям полуострова

Появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове, в то же самое время новых туристов там не наблюдается. Об этом рассказал бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев в интервью Крым.Реалии.

Он тажке отметил, что поток российских туристов в Крым остается на уровне прошлых лет – чуть больше миллиона человек. Однако украинские туристы стали менее охотно ехать на полуостров.

Лиев заметил, что стоимость самого туризма в Крыму очень возросла, он также связал это с Крымским мостом.

Он вспомнил, что, раньше товары из Украины, которые перевозиди в аннексированный Крым были дешевле, чем те, которые сейчас везут из России. Единственное, что спасает - это, когда в аннексированный Крым попадают нелегально продукты с Украины.