Синоптик розповіла, чого чекати від погоди у найближчі дні

Весняну погоду в Україні можна буде спостерігати і на святкові вихідні на 18-19 січня

ПРО це на своїй сторінці у Facebook сообила синоптик Наталка Діденко.

Наголошується, що найближчими днями погода буде сухою і навіть часто сонячної завдяки дії антициклону.

Температура повітря в честь свята трохи знизиться і в нічні години складе 0-5 морозу, в Карпатах до -4-9 градусів, завтра вдень 0-5 тепла, 19-го січня від 2 морозу до 3 тепла.

«У Києві другий Святвечір і Хрещення вирвуться з полону стереотипів і пройдуть в ногу з сучасними кліматичними трендами - морози не будуть тріщати, щоки не будуть покриватися рум'янцем, гірки снігу не засипле, від синоптиків тимчасово відстануть», - зазначила синоптик.

Погода в столиці України буде сухою. Вночі 0-3 морозу, вдень 18 січня + 1 + 3 градуси, 19 січня близько нуля.

Наступний тиждень в Україні почнеться з тепла, однак у другій половині стане більше опадів і вітру.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області незвично тепла погода восени та взимку відбилася на поведінці пернатих птахів.

Про це повідомив орнітолог Максим Яковлєв.

З 11 по 14 січня орнітологи обстежили територію Придунайських водойм, а також Дунайського біосферного заповідника.

«В цьому році щось пішло не так... Під час обліків кульбабки цвіли, літали різні види мух і повзали кліщі. Токування садових горлиць, шлюбні крики і дріб дятлов, тепле сонце приводили до думки, що календар показує невірно, а зараз початок весни», - уклали фахівці за результатами обстеження.

Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру.

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі.

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