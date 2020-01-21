«Международный OTI Holding, представленный в Украине туроператором Coral Travel, объявил о кардинальном расширении гостиничной сети

Об этом было объявлено на презентации «OTI Hotels & Resorts International: Evolution 2020»,  которая состоялась 17 января в отеле Hilton в Киеве.

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По словам директора Coral Travel, Татьяны Прокопенко  - сеть OTI Hotels & Resorts International до конца года будет насчитывать 30 отелей. Развитие будет продолжаться и дальше. Таким образом, в Турции и других популярных для отдыха странах, Coral Travel будет располагать новой крупной отельной сетью.

Благодаря развитию технологий туристу стало легче находить более дешевые туры. Это позволяет сэкономить, но в итоге далеко не всегда клиент получает отель, качество которого совпадает с ожиданиями. Чтобы иметь возможность предоставлять потребителю гостиницы с наилучшим соотношением цены и качества, в OTI Holding  было принято решение развивать собственный гостиничный бизнес.

В расширяющуюся сеть войдут гостиницы разного уровня, которые будут работать под брендами с разным позиционированием  - новый бренд Seven Seas Resort & Hotels и хорошо уже зарекомендовавшие себя на украинском рынке бренды Otium Hotels и Xanadu Resort.

Seven Seas Resorts & Hotels – это качественные отели 5* с большой территорией. В сезоне 2020 в нем будет представлено 3 отеля: Seven Seas Hotel Life (ex. Otium Hotel Life), Seven Seas Hotel Blue (ex. Otium Hotel Seven Seas), а также Seven Seas Sealight Elite в Кушадасах.

Все отели  работают по концепции  «Ультра все Включено», подойдут как для активного, так и для спокойного отдыха. Есть отдельные зоны для детей и взрослых, WI-FI по всей территории и в номерах.


Отели, которые будут работать под брендом Otium Hotels,  позиционируются как отели, предлагающие недорогой, но качественный отдых.

В этот бренд войдут такие группы гостиниц:

Otium Inn Hotels - экономичные отели категории 4 *

Otium Park Hotels - отели 4 * более высокого уровня и экономичные отели категории 5 *

Otium Hotels - стандартные отели категории 5 *

Otium Family Hotels - стандартные отели категории 5 * для семейного отдыха, с номерами большей площади, большой территорией и наличием концепции Sun Family Club

Otium Senses Hotels - отели 5 * для отдыхающих без детей

Otium Style Hotels - стильные фешенебельные отели категории 5 *

Otium Boutique Hotels - отели высокого уровня с местным колоритом, расположенные в исторических или современных зданиях

Coral Travel  предлагает украинским туристам  широкий выбор качественного отдыха. 


В этом году в пакет предложений для туристов  добавлено 160 популярных на рынке отелей, а количество эксклюзивных отелей в Турции, Египте, Испании и Греции  увеличилось на 53.

В 2020 розничная сеть туроператора будет насчитывать  350 офисов «Турагентство Coral Travel» и «Турагентство Coral Elite Service»  в 90 городах Украины.