Рінат Ахметов обзавівся розкішною віллою на Лазурному березі у Франції
Про нову нерухомість найбагатшої людини України розповіло видання Financial Times.
Як з'ясувалося, український олігарх придбав особняк Les Cèdres на узбережжі Середземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра вартістю в 200 мільйонів євро.
Вілла була побудована ще в 19-му столітті, і за роки свого існування неодноразово переходила у володіння впливових людей. Серед колишніх власників особняка виявилися король Бельгії Леопольд II, а також сімейство Марньє-Лапостоль, відоме виробництвом власного коньячного лікеру Grand Marnier.
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Компанію-виробника лікеру в 2016 році викупив концерн Campari. Саме він і продав віллу компанії Ахметова SCM Holdings Limited, яка назвала це придбання довгостроковою інвестицією.
Відомо, що в особняку 14 спалень. Він займає територію в 14 га. В мережі з'явилося відео з кадрами з самого особняка, на яких можна розглянути розкішні інтер'єри вілли.
Примітно, що за часів короля Леопольда II вілла вважалася найдорожчою в світі, а її вартість доходила до мільярда євро.
Відзначимо, що раніше ми вже писали про один з палаців Ахметова. Так, у мережі порівняли обителі п'ятого президента України Петра Порошенка і олігарха Ріната Ахметова.
Журналісти провели власне розслідування і показали палаци українських олігархів, які знаходяться недалеко від Києва. Варто побачити своїми очима ці величні замки, які побудовані на великі капітали.
Першим розглянемо будинок Петра Порошенка, який знаходиться в п. Козин під Києвом (Обухівський район). На фото і відео можна добре розглянути двоповерхова біла будівля, оточені доглянутим садом. На території знаходиться ще кілька розкішних будівель, чиє призначення невідомо.
Палац олігарха Ріната Ахметова знаходиться в селі Плюти Обухівського району, яке розташоване в 42 км на південь від столиці, на березі Дніпра.
«Влади говорять про «деолігархізації»? Подивіться на це відео. На найдорожчій землі в Київській області ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії «Мета-Капітал», яка контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки», — написали журналісти, коли розслідували будівництво Ахметова.
Нагадаємо, фото палаців Порошенка і Ахметова злили в мережу: «ось де наші гроші».
Як повідомляла Politeka, Ахметов втратив сотні мільйонів одним махом, такого олігарх не очікував.
Також Politeka писала, що кримська таємниця Ахметова розкрита: ось як олігарх гребе гроші.