Рінат Ахметов обзавівся розкішною віллою на Лазурному березі у Франції

Про нову нерухомість найбагатшої людини України розповіло видання Financial Times.

Як з'ясувалося, український олігарх придбав особняк Les Cèdres на узбережжі Середземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра вартістю в 200 мільйонів євро.

Вілла була побудована ще в 19-му столітті, і за роки свого існування неодноразово переходила у володіння впливових людей. Серед колишніх власників особняка виявилися король Бельгії Леопольд II, а також сімейство Марньє-Лапостоль, відоме виробництвом власного коньячного лікеру Grand Marnier.

Компанію-виробника лікеру в 2016 році викупив концерн Campari. Саме він і продав віллу компанії Ахметова SCM Holdings Limited, яка назвала це придбання довгостроковою інвестицією.

Відомо, що в особняку 14 спалень. Він займає територію в 14 га. В мережі з'явилося відео з кадрами з самого особняка, на яких можна розглянути розкішні інтер'єри вілли.

Примітно, що за часів короля Леопольда II вілла вважалася найдорожчою в світі, а її вартість доходила до мільярда євро.

Відзначимо, що раніше ми вже писали про один з палаців Ахметова. Так, у мережі порівняли обителі п'ятого президента України Петра Порошенка і олігарха Ріната Ахметова.

Журналісти провели власне розслідування і показали палаци українських олігархів, які знаходяться недалеко від Києва. Варто побачити своїми очима ці величні замки, які побудовані на великі капітали.

Першим розглянемо будинок Петра Порошенка, який знаходиться в п. Козин під Києвом (Обухівський район). На фото і відео можна добре розглянути двоповерхова біла будівля, оточені доглянутим садом. На території знаходиться ще кілька розкішних будівель, чиє призначення невідомо.

Палац олігарха Ріната Ахметова знаходиться в селі Плюти Обухівського району, яке розташоване в 42 км на південь від столиці, на березі Дніпра.

Під час зйомок цього відео, невідомі обстріляли знімальну групу Слідства.Інфо. Наші репортери Максим Опанасенко та Kirill Shapar знімали цей новий маєток Рината Ахметова під Києвом. Влада каже про "деолігархізацію"? Подивіться на це відео. На найдорожчій землі в Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки. Більше подробиць від Слідства - незабаром. Gepostet von Слідство.Інфо am Freitag, 14. April 2017

«Влади говорять про «деолігархізації»? Подивіться на це відео. На найдорожчій землі в Київській області ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії «Мета-Капітал», яка контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки», — написали журналісти, коли розслідували будівництво Ахметова.

Нагадаємо, фото палаців Порошенка і Ахметова злили в мережу: «ось де наші гроші».

Як повідомляла Politeka, Ахметов втратив сотні мільйонів одним махом, такого олігарх не очікував.

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