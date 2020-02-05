Стало известно, какие украинские регионы затронет мощный шторм

Об этом в своем Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич, передает Politeka.net.

По его словам, опасный шторм обрушится на Украину уже сегодня, 5 февраля.

Известно, что на территории Одесской и Николаевской областях 5 и 6 февраля ожидаются сильнейшие порывы ветра до 25 м/с и, в связи с этим синоптик заговорил о втором уровне опасности.

"Неофициальный прогноз максимальной скорости ветра на 5-6 февраля в связи с прохождением активного циклона. Второй уровень опасности выдал для Одесской, Николаевской областей, а также юго-востоку Молдовы. Здесь порывы северного/северо-восточного ветра могут достигать более 25 м/с ночью и утром 6 февраля", – сообщил Кибальчич в своем Facebook.

Эксперт также отметил, что первый уровень опасности ожидается в прилегающей к эпицентру шторма зоне.

"Зона включает в себя Закарпатье, центральные области Украины, частично южные и большую часть Молдовы. Здесь порывы ветра ожидаются порядка 20 - 24 м/с. На остальной части Украины ветер будет усиливаться до 15-20 м/с", – резюмировал Кибальчич.

Ранее мы сообщали о том, что февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет

Об этом утверждает синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Главным следствием этих процессов эксперт называет то, что практически по всей Европе ожидаются аномалии температуры воздух со знаком плюс.

В Украине отклонение от температурной нормы может достичь +5 °С, а во многих регионах февраль может пройти с положительной среднемесячной температурой (особенно на юге и западе страны).

При этом количество осадков может оказаться местами на 10-30% выше нормы за счет преобладания поля пониженного давления

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