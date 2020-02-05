Західні аналоги мають більше влади і менше публікують про себе інформації, на відміну від СБУ

Служба Безпеки України - це держструктура, у якої є одна основна задача - забезпечити безпеку України. На відміну від інших правоохоронних органів, діяльність спецслужби повністю ніхто не регламентує відкритому правовому полі, адже це може послабити її ефективність по відношенню до інших держав. Але Україна є одна з небагатьох держав, яка не тільки жорстко регламентує діяльність СБУ, а й стежить за результатами її діяльності, а також звітує перед суспільством. Це все відбувається у часи, коли частина території України знаходиться під окупацією, а ще частина - анексована. Про це пише Инозми.Інфо.

Наша спецслужба повинна забезпечувати безпеку політичної системи держави, робити економічну і політичну розвідку і контррозвідку.

Але з функціоналом СБУ щось не так. Можна розглянути це на прикладах іноземних спецслужб.

Наприклад, ізраїльський "Шабак" використовує контррозвідку, протидіє тероризму і шпионству, захищає держтаємницю і охороняє стратегічно важливі об'єкти.

ФСБ РФ контролює особисто президент Росії. Тому методи досягнення геополітичних цілей Кремля, фінансування, а також коментування методів спецслужб ніхто не обговорює, так як російська розвідка не тільки не дотримується закон, але і діє аморально, використовуючи теракти і багато іншого по відношенню до своїх громадян.

ФБР США відповідає за безпеку держави, нації і президента США, а також проводить контррозвідку, антитерористичну діяльність і противодиверсионную деятельрность.

Тому питання, що не так з СБУ? Чому у відкритому доступі є інформація про чисельність працівників. Чому будь-яка людина може обговорювати це питання і говорити, що вона може робити, а що ні. Над цим питанням працюють найкращі українські та міжнародні фахівці, тому не варто обговорювати це на побутовому рівні.

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