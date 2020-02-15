Глобальне потепління завдало несподіваний удар по тваринам

Вже відомо, що зміни клімату серйозно впливають на середовище перебування тварин, у зв'язку з чим деякими видами доводиться несолодко. Але тепер погодні аномалії призвели до зовсім несподіваних наслідків – жертвами клімату стали дрібні хижаки.

Як повідомляє «РБК-Україна», у Британії знайшли сову, яка не могла літати через ожиріння. Спочатку ветеринари подумали, що сова намокла в канаві, через що її крила намокли. Так як пір'я сови не є водовідштовхувальними, птиця могла втратити здатність літати через це. Але коли сову обстежили, з'ясувалося, що у неї ожиріння. Сова важила на третину більше, ніж повинен важити птах її віку.

Як пояснюють вчені, проблема в тому, що в теплу зиму птах не голодував. Навколо було досить їжі, тому хижак їв досхочу. За природою ж задумано, що сови повинні добувати їжу з трудом.

Зазначимо, що активісти посадили сову на дієту, після чого відпустили її на волю. Вчені б'ють на сполох, адже це не перший випадок, коли у диких тварин виявляють ожиріння, хоча для дрібних хижаків це вкрай рідкісне явище. Наприклад, не так давно була знайдена білка, яка страждає від зайвої ваги.

В Україні наслідки глобального потепління теж помітні. Раніше часу стали прокидатися їжаки, а чагарники і дерева почали цвісти в січні, сплутавши природні біоритми. Більш того, під Києвом фіксуються випадки повернення літніх птахів, які вже в'ють гнізда.

До речі, за словами синоптиків, глобальне потепління вже до 2030 року серйозно змінить клімат України. Температура продовжить зростати, в результаті чого річна температура в Україні буде стояти вище 30 градусів тепла.

Нагадаємо, що вчені приголомшили висновком про глобальне потепління: «прийдеться стати канібалом».

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