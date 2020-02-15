Глобальное потепление нанесло неожиданный удар по животным

Уже известно, что изменения климата серьезно влияют на среду обитания животных, в связи с чем некоторым видам приходится несладко. Но теперь погодные аномалии привели к совсем неожиданным последствиям – жертвами климата стали мелкие хищники.

Как сообщает «РБК-Украина», в Британии нашли сову, которая не могла летать из-за ожирения. Сначала ветеринары подумали, что сова намокла в канаве, из-за чего ее крылья намокли. Так как перья совы не являются водоотталкивающими, птица могла лишиться способности летать из-за этого. Но когда сову обследовали, выяснилось, что у нее ожирение. Сова весила на треть больше, чем должна весить птица ее возраста.

Как объясняют ученые, проблема в том, что в теплую зиму птица не голодала. Вокруг было достаточно еды, поэтому хищник ел вдоволь. По природе же задумано, что совы должны добывать пищу с трудом.

Отметим, что активисты посадили сову на диету, после чего отпустили ее на волю. Ученые бьют тревогу, ведь это не первый случай, когда у диких животных выявляют ожирение, хотя для мелких хищников это крайне редкое явление. Например, не так давно была обнаружена белка, страдающая от лишнего веса.

В Украине последствия глобального потепления тоже заметны. Раньше времени стали просыпаться ежи, а кустарники и деревья стали цвести в январе, спутав природные биоритмы. Более того, под Киевом фиксируются случаи возвращения летних птиц, которые уже вьют гнезда.

Кстати, по словам синоптиков, глобальное потепление уже до 2030 года серьезно изменит климат Украины. Температура продолжит расти, в результате чего летняя температура в Украине будет стоять выше 30 градусов тепла.

Напомним, что ученые ошарашили выводом о глобальном потеплении: «прийдется стать каннибалом».

Как сообщала Politeka, аномальная весна нанесет неожиданный удар по украинцам, прогнозы неутешительные: «В середине марта…».

Также Politeka писала, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".