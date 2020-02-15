Синоптики приголомшили попереднім прогнозом погоди на весну

Вже на початку весни погода може різко погіршитися. В країну прийдуть морози і снігопади. Такий прогноз озвучив доцент кафедри атмосферних наук у Державному університеті Нью-Йорка Андреа Ленг, передає «РБК-Україна».

За його словами, навесні весь цикл арктичних коливань змінюється, тому в середині березня європейські країни, в тому числі і Україну може засипати снігом. Не виключає Ленг і сильних морозів.

Як відомо, арктичні коливання в цьому році показали рекордні показники. Через них ми переживаємо одну з найбільш теплих зим в історії України. Як пояснюють вчені, арктичне повітря несе по світу тепло. З цим і пов'язана аномальна погода. Цікаво, що арктичне повітря в цьому році сконцентрувалося в Арктиці. Це викликало рекордно холодну зиму в регіоні. У той же час в Антарктиді температура повітря піднялася до рекордних 20 градусів тепла.

Раніше синоптики радили українцям забути про сильні морози і традиційну українську зиму. За їх словами, з кожним роком ми будемо бачити все більш теплу зиму. Вся справа в глобальному потеплінні, яке змінило кліматичні умови в усьому світі. Навіть у Норвегії стало настільки тепліше, що в 2020 році був зафіксований самий теплий січень за всю історію.

До речі, на думку українського синоптика Наталії Діденко, боятися весняних морозів не варто. Вона вважає, що березень, як і вся зима в Україні буде теплим і м'яким. Такої ж думки й інші народні синоптики, які обіцяють прихід літа вже в травні. Відзначається, що травень 2020 року стане найспекотнішим місяцем року. А от осінь, на відміну від інших сезонів, настане за розкладом. Вже у вересні ми зіткнемося з похолоданням і осінніми дощами.

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