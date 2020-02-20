За доброю традицію весною у Києві відбудеться вже XVIII за ліком Міжнародний PR-Фестиваль – знаковий міжгалузевий захід індустрії комунікацій, який щорічно збирає понад 200 провідних українських і закордонних професіоналів у сфері корпоративного та продуктового PR, GR і IR, КСВ, маркетингу, медіа та digital. Яскраві спікери, гарячі, емоційні фахові дискусії, невимушена атмосфера, унікальні інсайди та кейси зі світу бізнесу, політики та медіа, пошук ефективних технологій роботи з репутацією – це те, чим славиться даний форум.

Головна тема Міжнародного PR-Фестивалю цього року іронічно відображає основну ілюзію сучасного топменеджменту: мовляв, у цифрову еру цільова для компанії репутація може будуватися без зусиль і витрат з боку цієї компанії.

Як завжди, Фестиваль відкриє keynote speech Олени Дерев’янко – голови Оргкомітету, партнера агентства PR-Service, віцепрезидента Української PR-Ліги, авторитетного вченого-методолога й одного із найбільш успішних і відомих PR-практиків. Вона розповість про особливості управління репутацією крізь призму фінансової складової.

Народний депутат і відомий розслідувач Олександр Дубінський розкриє інсайди гучних PR-скандалів, які стануть у пригоді всім, чия репутація опинилася чи може опинитися під ударом.

Згодом виступить знаний економіст, член Ради Національного банку України Віталій Шапран, який розмірковуватиме над питанням: «Скільки грошей матиме бізнес у 2020 році та яку частку він буде готовий витрачати на управління репутацією?»

Позиція власників і керівників компаній щодо інвестицій у репутацію стане зрозумілою гостям Фестивалю після перегляду ексклюзивних відеокоментарів відомих публічних осіб, до числа яких належать бізнесмен, власник DCH Олександр Ярославський, СЕО Сarlsberg Євген Шевченко, СЕО Henkel Ніна Домбровська, співзасновник iFest Андрій Худо, ексресторатор і народний депутат Микола Тищенко, актор, телеведучий, народний депутат Юрій Корявченков (Юзік). Свою оцінку їхньому баченню репутаційного менеджменту дадуть присутні на заході PR-експерти.

Гості Фестивалю дізнаються про сучасні інструменти й етичні стандарти PR із вуст зарубіжних спікерів – Шанталь Боумен-Бойлз, керівного партнера Finn Partners (Велика Британія), та Шимона Сікорського, CEO Publicon і ексочільника Польської асоціації зі зв’язків із громадськістю (Польща). Також можна буде послухати про ефективні моделі організації взаємодії PR-підрозділу із суміжними бізнес-функціями.

Лейтмотивом цього обговорення стануть зрозумілі кожному піар-професіоналу теми:

– як ефективно поділити гроші між маркетингом і PR на благо компанії – від Вікторії Зими, CMO SAGA Development, і Наталії Реви, PR-директора SAGA Development;

– як довести фінансовому директору, що гроші будуть витрачені не даремно – від директора по роботi з клiєнтським досвідом у Watsons Ukraine Тетяни Черненко.

Програму Фестивалю продовжить виступ медіаюриста й адвоката Сергія Ганіна, який проаналізує наявні сьогодні в Україні законопроєкти щодо роботи ЗМІ, а потім – фідбек відомих медійників, що вкажуть на підводні камені цих документів.

Значну увагу буде приділено питанням ефективності інновацій в управлінні репутацією. Експерти дослідять підґрунтя та перспективи Telegram-буму, розкажуть, як знайти нові цільові аудиторії PR-активності за часів digital native і поділяться досвідом використання сучасних інструментів моніторингу інформаційного поля.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан розповість про те, чи зможуть освітні серіали з участю експертів і селебріті замінити класичні online-курси, а президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок розкриє особливості теперішнього екологічного фетишизму.

Завершиться XVIII Міжнародний PR-Фестиваль традиційною урочистою церемонією нагородження переможців VI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти».

Нагадаємо, що Міжнародний PR-Фестиваль – це не тільки фахові дискусії та пошук відповідей на актуальні запитання і виклики, які сьогодні стоять перед PR-індустрією, але й чудова можливість отримати нові знання та завести нові професійні знайомства.

XVIIІ Міжнародний PR-Фестиваль відбудеться 5 березня 2020 року в столичному Premier Palace Hotel.

Зареєструватися на XVIIІ Міжнародний PR-Фестиваль можна за посиланням, з повною програмою можна ознайомитися тут.

Партнери XVIII Міжнародного PR-Фестивалю: Global Spirits, АТБ, Henkel, MOLLY GREEN flor & design, Yves Rocher, Forward Bank, PepsiCo Ukraine, IQOS, Philip Morris Ukraine, група компаній PrintStore Group, European Business Association, American Chamber of Commerce, ТМ «SHNUROK».

Медіапартнери XVIII Міжнародного PR-Фестивалю: «Практика влади», УНН, M!ND.ua, «112 канал», холдинг Znaj Media, delo.ua, MMR.