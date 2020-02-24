Народний артист України Станіслав Боклан вважає, що українці починають звикати до війни, і це страшно

Як передає Politeka.net, такими думками він поділився в інтерв'ю журналістці Яніні Соколової у програмі "Рандеву".



За його словами, Україна повинна змиритися з тим, що переговори по Донбасу необхідно буде вести з тим, з ким їх вести неможливо.

"Я думаю, нас всіх сильно обдурили. Комусь дуже вигідна війна. Я багато чую, але мені настільки болить це питання, шкода людей, які там зараз, вони гинуть, ризикують щодня. Стільки брехні, всього намішано. Вся страшна історія війни в тому, що люди, які її затівають, знають один одного особисто. А ті, хто воює, не знають один одного", – зазначив актор.

Також він заявив, що "Путін сволота і нічого з цим не зробиш", а найстрашнішим назвав те, що всі змирилися з війною на Донбасі.

"Нас не обпікає війна. Я думаю, що треба йти домовлятися з тими, з ким неможливо домовлятися. Ми ж не в замкненій кімнаті сидимо. Є світ, може ми не так стукаємо в світ, не так з ним розмовляємо. А світу від нас щось треба, а ми не згодні. І живемо у замкненому колі", – сказав актор.

Раніше легендарний радянський і російський актор Олег Басилашвілі розповів, що причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

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