Народный артист Украины Станислав Боклан считает, что украинцы начинают привыкать к войне, и это страшно

Как передает Politeka.net, такими мыслями он поделился в интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву".



По его словам, Украина должна смириться с тем, что переговоры по Донбассу необходимо будет вести с тем, с кем их вести невозможно.

"Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я много слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они погибают, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые ее затевают, знают друг друга лично. А те, кто воюет, не знают друг друга", – отметил актер.

Также он заявил, что "Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь", а самым старшным то, что все смирились с войной на Донбассе.

"Нас не обжигает война. Я думаю, что надо идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в запертой комнате сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге", – сказал актер.

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