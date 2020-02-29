Федерация бейсбола и софтбола Украины приложит все усилия, чтобы география бейсбола в Украине активно расширялась, и юные бейсболисты в разных уголках страны вскоре получили возможность играть на специально оборудованных бейсбольных стадионах

Об этом заявил президент Федерации бейсбола и софтбола Украины, народный депутат Украины Андрей Николаенко на церемонии награждения юных финалистов и победителей второго этапа бейсбольной Школьной лиги.

«У вас было несколько замечательных дней, когда вы все играли в игру, которую очень любите. Это произошло потому, что очень много людей в вас поверили. Поверили родители, которые привели вас в этот спорт. Поверили тренеры, которые приложили много усилий, чтобы вы учились играть лучше и чтобы вышли в этот финал. Год назад мы, руководители Федерации, пообещали, что приложим все наши усилия для расширения географии команд-участниц.

И сейчас мне очень приятно отмечать, что эти обещания исполнены. В финале приняли участие представители Львовщины, Киевщины, Кропивницкого, Николаева, Одессы и Киева. А Ривне представляли сразу две команды. Очень хорошо, что растет конкуренция между командами. Это означает, что растет уровень игры, растет мастерство команд. Искренне верю, что бейсбол в Украине будет развиваться, что дети вскоре смогут играть в эту зрелищную игру на специально оборудованных стадионах», - заявил Андрей Николаенко.

Напомним: финал второго этапа Школьной лиги, в младшей возрастной категории до 10 лет, проходил 26-28 февраля в Киеве. Победила команда СОШ №332 из Киева. Второе место заняла команда СОШ №35 из Кропивницкого, третье – команда СОШ №8 из Ривного.