Разом з природою на світле свято початку весни — 8 березня, розцвітають і наші прекрасні дівчата. Щоб допомогти їм це здійснити, кожному чоловікові потрібно проявити якомога більше уваги і турботи, подарувати тепло і ласку. А зробити це дозволить гарна проза.

Щорічно на початку березня весь світ зустрічає Міжнародний жіночий день. У бій вступають гарні подарунки, прикольні поздоровлення у віршах і прозі, листівки, веселі тости, слова любові, і всілякий прояв турботи з боку чоловіків. У 2020 році цей чарівний день Україна зустріне у неділю, при цьому, у понеділок також буде вихідний день.

Чоловікам на замітку: вітати доведеться не тільки рідних і близьких, але й колег по роботі, вчителів та навіть випадкових перехожих. Відсилати прозу треба і тещі, хрещеній, тітці, загалом — всім. Тому варто запастися прикольними варіантами поздоровлень, адже іноді потрібні слова не приходять в голову.

Джерело: lyagushka-trip.com

Привітання з 8 березня для найрідніших жінок

Коханій дружині або мамі не прийнято відправляти прості СМС, якщо не вдається привітати особисто, краще зателефонувати. Але і в цьому випадку доведеться знаходити красиві слова привітання.

«Сонечко моє ясне, ти моє повітря, без якого не можна жити, квіточка, якою можна милуватися вічність, немає в цьому світі схожих на тебе! Ти примхлива і дивна, ніжна і ласкава, чарівне кошеня, будь щаслива, посміхайся, даруй нам це яскраве світло завжди».

Не забувайте, що у привітанні важливо використовувати ім'я, бажано в пестливій формі. Враховуйте особливості характеру, адже не завжди кохана може оцінити надмірну ніжність, і краще використовувати жарти.

«Люба! З 8 березня тебе! Ти найнезвичайніша і божевільна особа жіночої статі, яку я знаю! Ти даруєш мені впевненість у собі, допомагаєш у всьому, підтримуєш. Без тебе цей світ не був би таким прекрасним. Розквітай сонечко разом з цією чудовою весною, набирайся позитиву і просто будь щаслива!»

Якщо треба надіслати привітання сестрі, бабусі, тітці, хресній чи маленькій дівчинці, варто підібрати більш універсальний варіант прози з невеликим концентратом пестливих слів.

«Дорога бабуся (сестричка/тітонька)! Поспішаю привітати тебе з цим чудовим днем — 8 березня! Щиро бажаю тобі все життя тільки цвісти як природа навесні, не засмучуватись через дрібниці і знати головне — ми тебе любимо, ми поруч! Поділися своєю чудовою посмішкою з оточуючими, адже сьогодні твоє свято! Ти сама крута, обожнюю тебе!»

Джерело: mycrafts.ru

Якщо бабуся старенька, варто підбирати слова більш ретельно, краще приїхати до неї і привітати особисто, провести деякий час з нею, подарувати щось корисне і приємне.

«Рідна, сьогодні вітаю тебе з 8 березня! Ти в мене найкраща і незамінна, найпрекрасніша і безцінна! Ти чарівниця, яка подарувала нам життя. Бажаю тобі завжди бути щасливою і не сумувати, адже ми тебе любимо!»

Не секрет, що жінки також вітають одна одну. Приміром, свекрухи обмінюються приємними листівками або привітаннями в прозі, зідзвонюються і навіть приїжджають в гості. Таким родичам краще готувати не так красиві слова, як запальну вечірку. При цьому, всі обов'язки можна покласти на чоловіка.

«З 8 березня тебе! Я дуже рада, що життя звело нас разом, ти весела і цікава, красива і розумна. Від чистого серця бажаю тобі бути щасливою, завжди радіти життю, усвідомлюючи, що твоя родина любить тебе!»

Джерело: romashka-shop.by

Як краще привітати друзів і знайомих

Кожній жінці в день 8 березня хочеться почути величезну кількість поздоровлень, відчути себе принцесою в центрі уваги. Тому завдання кожного хлопця здійснити цю казку, відправляючи поздоровлення не тільки своїй дівчині, але і подрузі, вчительці, колегам по роботі і навіть начальниці. Говорити приємні слова можна і жінці в магазині, і простим перехожим.

Для простої подруги краще вибирати узагальнене привітання, щоб не створити «трикутник любові». Можна підкреслити її світлий розум і красиву посмішку, почуття гумору або потужну життєву позицію.

«Вітаю тебе з 8 березня, днем жіночності і краси! Мені пощастило, що я знаю таку талановиту людину, ти чуйна і чесна, добра і смілива, а головне — чудова подруга. Бажаю тобі море щастя і позитиву, бути завжди на хвилі успіху».

Відправляючи привітання вчительці варто підкреслити її важливість, що вона дає найцінніше в інформаційному світі — знання. Можна зробити акцент на тому предметі, в якому вона сильна, наприклад, вчителям геометрії написати такі рядки: «ви як гіпотенуза, завжди крутіше інших катетів», або «ніяка теорема не здатна описати всі ваші заслуги, ви аксіома геніальності і таланту».

«Люба (ім'я)! З 8 березня вас! Ви найталановитіша і найунікальніша вчителька в світі! Ви несете не тільки знання, але і посмішки, щастя в наші життя. Як талановитий педагог і просто чудова особистість, ви повинні знати — ви у нас найкласніша, і немає в світі краще!»

Джерело: ng.pl.ua

Не потрібно боятися підкреслювати позитивні сторони тих, кого вітаєте. Жінці важливо знати, що вона хоча б чимось краще за інших, красивіше, розумніше, талановитіше. Звичайно, найбільше вона цінує компліменти, пов'язані з красою. Але коли відправляється повідомлення всім колегам, які в підсумку (швидше за все), дадуть почитати одина одній свої «поздравляшки», краще підготувати індивідуальні тексти, з різними комплементами.

«(Ім'я)! Вітаю тебе з 8 березня! Ти унікальна і життєрадісна людина, талановита і чуйна! Бажаю тобі не просто кар'єрного росту, будь щаслива у своєму кабінеті на Мальдівах в оточенні десятка накачаних прислужників! Нехай твої мрії будуть в шоці від твоїх можливостей!»

Щоб привітати простого перехожого або знайому в супермаркеті, не потрібно затягувати, важливо лаконічно і ємко підкреслити її позитивні сторони (наприклад, «ти чудово виглядаєш», «у тебе красиві очі/волосся», «а ти вмієш стильно одягатися», «вишукані сережки» і т.д.), а також побажати чогось узагальненого: посмішок, щастя, завжди цвісти як весняна природа.

«Круто виглядаєш, стильна і чарівна! З 8 березня тебе! Успіхів, удачі і побільше драйву тобі!»

Якщо коротко оформити привітання не виходить, розмова затягнулася, можна згадати смішні анекдоти, прикольну подію в житті.

Джерело: de.best-wallpaper.net

Багато хлопців також задаються питанням: «як привітати колишню». Якщо це дійсно потрібно, краще не сипати компліментами, а зробити акцент на побажаннях. У разі, коли хочеться відновити стосунки, можна підкреслити її позитивні сторони, згадати, від яких компліментів у неї з'являлася посмішка.

«З 8 березня! Хочу щиро побажати тобі бути щасливою, частіше посміхатися і вірити в чудеса. Сподіваюся, що твоє життя стало трохи прекраснішим і радісним. Ти прекрасна людина, залишайся такою завжди, незважаючи ні на що!»

Іноді доводиться вітати тих людей, яких не дуже хочеться радувати приємними словами. У цьому випадку краще підібрати короткі офіційні побажання. Хоча б на момент привітання варто забути образи і неприємності, бути щирим.

«Вітаю з Міжнародним жіночим днем! Хочу побажати сімейного тепла і благополуччя, щоб удача не покидала і здоров'я було міцніше сталі».

Нагадаємо, 8 березня 2020: оригінальні подарунки для мами, бабусі, тещі, що не можна дарувати близьким.

Як повідомляла Politeka, привітання з 8 березня: кращі вірші для найближчих жінок.

Також Politeka писала, три знака Зодіаку отримають подарунки долі найближчим часом: хто серед щасливчиків.