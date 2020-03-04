Журналіст Остап Дроздов влаштував розборки з ведучим каналу КРТ Дмитром Васильцом через відмову говорити українською

Як повідомляє Politeka.net, відео жорсткої перепалки під час зйомки, а також її продовження в кулуарах студії опублікували на YouTube-каналі КРТ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Скандал стався через те, що відразу після привітання на початку ефіра Дроздов почав просити свого співрозмовника розмовляти з ними виключно українською мовою. Як він зазначив, таку вимогу він поставив ще перед зйомкою.

"Я думаю, що там будуть субтитри, і ви можете говорити російською, українською – на тій мові, яка мені була б зрозумілою", – сказав йому Василець.

Після його слів, Дроздов заявив, що має намір піти зі студії. Проте конфлікт між ними не закінчився на цьому, коли він вийшов зі студії сварка спалахнула з новою силою. Телеведучий почав звинувачувати гостя в "сц*кливій позиції". Він заговорив про те, що більшість українців є російськомовними.

"Це не сц*клива позиція, а абсолютно зневажлива з вашого боку. Та мені на**ати, якою мовою вони спілкуються! Я прошу до себе звертатися державною мовою", – обурився Дроздов на слова телеведучого.

Категорична позиція журналіста вивела з себе Васильця і він накинувся на опонента з образами:

"Щоб мені якийсь рагуль розповідав, якою мовою говорити?!".

На нападки телеведучого, Дроздов і покинув студію під образливі вигуки, а також жорстко відповів.

"Ні, якийсь москаль повинен розповідати, що я повинен робити!".

Також раніше повідомлялося, що відомий український журналіст Остап Дроздов назвав українців "плебеями", образивши при цьому Зеленського.

за Причиною появи такої заяви стали результати президентських і парламентських виборів, на яких нищівні перемоги здобув Володимир Зеленський і партія "Слуга народу".