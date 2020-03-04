В ситуації, що склалася - небезпечній для здоров'я і життя українців - важливо намагатися уберегтися від контакту з потенційними розповсюджувачами інфекцій в період, коли в країні зафіксовані перші випадки з підозрою на зараження коронавірусом

Саме так аргументуює своє рішення влада Новодністровська Чернівецької області щодо скасування масових гулянь до дня 8 Березня в місті, пишуть тамтешні ЗМІ. Як відомо, раніше саме на Буковині – в самих Чернівцях – кількох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Так у вищезгаданому містечку скасували концерт до Міжнародного жіночого дня та дитячий конкурс краси. А також циркову програму, яка повинна була відбутися в середу, 4 березня:

«Заходи вжито, щоб уникнути масових скупчень людей», - йдеться в поясненні.

Як повідомлялося раніше, ВООЗ заявила: після першого випадку зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні існує висока ймовірність того, що у країні зросте кількість хворих. Трьох українців, нагадаємо, раніше госпіталізували з підозрою на коронавірус в Чернівцях, але ознак зараження у них не виявили:

«Людей привезли в інфекційне відділення. Інфекціоністи їх обстежили. У людей є ознаки ГРВІ та за симптомами немає підстав підозрювати коронавірус», - йдеться в заяві заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак для ЗМІ.

Зазначимо, у середу, 4 березня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізовано шість чоловік.

Також він заявив, що якщо в країні почнеться епідемія – хворі будуть лікуватися вдома.

«Зараз наше головне завдання – стримати епідемію. Ми розробили рекомендації для сімейних лікарів - як вести спостереження за хворими. Так як у разі масового розповсюдження ми, ймовірно, відмовимося від загальної госпіталізації. У стаціонарі всім хворим з підозрою, контактним - місць не вистачить», - сказав Ляшко.

Зазначимо, відмова від госпіталізації хворих коронавірусом може спричинити за собою страшні наслідки.

Про це свідчить, зокрема, ситуація в Чернівцях. Там люди вийшли на вулицю, щоб ізолювати дружину хворого коронавірусом. Жителі міста прийшли під її будинок, оскільки побоюються, що жінка може стати розповсюджувачем COVID-19. Жителі хочуть, щоб її помістили до чоловіка в інфекційне відділення обласної лікарні.

І навіть медики, які обстежили жінку просто на місці протесту, і підтвердили, що вона абсолютно здорова, не переконали натовп. Люди все одно наполягали на своєму, і погрожували перекрити дорогу.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Нагадаємо, спалах небезпечної інфекції зафіксували в Харкові.

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