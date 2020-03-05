ЗМІ звинуватили нового заступника глави Державного управління справами Ігоря Лисого в участі в земельному скандалі

До переходу в аграрний бізнес Лисий обіймав посаду першого заступника мера м. Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), пише "Golos.ua".

Пізніше він очолив Кам'янець-Подільський завод продтоварів. Після того, як «Миронівський хлібопродукт» (відомий виробник м'яса і напівфабрикатів) викупив колгоспні сади в с. Петрівка в Криму, Лисий і очолив «Кримську фруктову компанію».

До речі, вже під керівництвом Лисого фруктова компанія стала учасником земельного скандалу місцевого значення, який набув розголосу після того, як на землі почав претендувати ще один орендар.

Землі успішного колись СВК «Докучаєвський» в с. Гришине Первомайського району частково були взяті в оренду ЗАТ «Кримська фруктова компанія». Уклавши з пайовиками договір оренди на 25 років, ні копійки грошей їм компанія так і не заплатила.

Також важливою деталлю є те, що у 2012 році держава компенсувала «Кримській фруктовій компанії» 50% вкладень на закладку нових посадок. Враховуючи те, що аграрії не можуть похвалитися турботою держави і особливо поверненням коштів — така щедрість по відношенню до компанії Лисого досить незвичайна і наводить на думки, що він близький до можновладців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив двох заступників Державного управління справами, які виграли конкурс, що проводився восени минулого року.

Одну посаду отримала адвокат Марія Грабовська, іншу - екс-глава Міжнародного дитячого центру "Артек" Ігор Лисий.