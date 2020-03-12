Відомий український педіатр Євген Комаровський розклав по поличках хвилююче українців питання: чи варто бігти в аптеку за захисними масками внаслідок спалаху коронавіруса
Як передає Politeka.net, Комаровський змалював ситуацію у своєму мікроблозі в Instagram.
Так, доктор підкреслив, що здоровій людині носити маску потрібно тільки в тому випадку, якщо вона контактує з людиною з підозрою на COVID-19. Також слід надягати маску людині, яка кашляє і чхає.
Що стосується правильного використання масок, то вони є ефективними в зв'язці з регулярною обробкою рук антисептиком (зі спиртом) або водою з милом. Зокрема, обробляти руки необхідно перед тим, як надіти маску, якщо ви торкнулися обличчя з маскою (взагалі лікар не радить чіпати обличчя, коли на ньому захисна маска) і після того, як зняли. Як тільки маска стає сирою, її треба замінити на нову і не використовувати кілька разів.
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Окремо потрібно серйозно поставитися до утилізації масок: варто триматися за гумки ззаду, не торкаючись передньої частині, відразу ж викинути в закритий контейнер для відходів, обробити руки антиспетиком.
Пост доктора Комаровського викликав небувалий ажіотаж у користувачів:
"Маска здоровому не потрібна. Ні, якщо мізків немає і паніка наше все, то нехай буде, звичайно... Від того ж грипу смертність вище. Гречки і солі не забудьте ще мішками купити😁"
"Так, тільки де взяти їх, ні в одній аптеці немає😁🤷🏼♀️"
"Так як неможливо 100% знати хто громдських місцях саме заражений , думаю і не хворим обов'язково ходити в масках."
"Дістали з цим вірусом. Більше вмирає від інших хвороб".
"А тепер питання. Припустимо, людина у масці десь у громадському місці. Вона в неї чхнула, вона стала сирою. Дотримуючи всі запобіжні заходи, вона її знімає і ...? Куди її викинути? Де в торговому центрі закривається контейнер для відходів? З високою часткою ймовірності вона полетить у найближчу незакриту урну."
Раніше ми повідомляли, після того, як коронавірусна інфекція стала стрімко поширюватися в Європі, в Україні став спостерігатися дефіцит масок в аптеках. Більш того, різко підскочили ціни: якщо до епідемії маска коштувала 50 копійок, то зараз, наприклад, в мережі у спекулянтів можна придбати одну штуку за близько 60 гривень.
Нагадаємо, Комаровський дав важлива порада батькам дітей: «Це привід з'явитися до лікаря» .
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів про небезпеки сну для немовлят.
Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як організувати здоровий сон для всієї сім'ї.