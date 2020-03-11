Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на важный вопрос, с которым сталкивается в определенный момент практически каждый родитель. Речь о послушании и авторитете

Как передет Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Комаровский разъяснил, как родителям следует себя вести, если ребенок дерзок, груб и не уважает взрослых.

Вопрос от подписчицы звучал так: "Моему старшему сыну 7 лет, в последнее время он стал довольно дерзким и грубым в общении, порой ведет себя свысока с папой… Я не хочу закручивать гайки и сильно его наказывать, но я все же хочу, чтобы он понял: с отцом, с мамой нужно общаться более уважительно. Подскажите, пожалуйста, для этого хороший рецепт".

Доктор Комаровский объяснил на данном примере: чтобы малыш уважал отца, нужно почаще ставить его в такие обстоятельства, когда старший член семьи будет его чему-то учить, то есть, когда ребенок "будет видеть: папа умнее, папа сильнее, папа может! Папа может такое, чего мне не дано, и папа может меня научить".

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Комаровский подчеркнул, что очень трудно поставить ребенка в такую ситуацию, если папа общается с ребенком раз в день, приходя уставший с работы. Изменить ситуацию можно и нужно, если найти общие точки соприкосновения между взрослым и малышом - к примеру, выделить время для общего какого-то занятия.

"Берем ребенка — и вперед: на рыбалку, на природу, заниматься спортом, становиться ПРИ-МЕ-РОМ. Это самое главное! - подчернул Комаровский. - Так заложено, задумано эволюцией, что взрослые учат детенышей правилам жизни. Именно этот процесс обучения и является стержнем того, что дети испытывают чувства уважения и благодарности, понимают свою зависимость от взрослых и необходимость подчинения взрослым. Если же взрослые детьми не занимаются, если нет реального общения-обучения, так нет и не будет ни уважения, ни благодарности, ни взаимопонимания. Делайте выводы!"

Фолловеры педиатра поблагодарили за дельный совет, поддержав вышесказанное им.

"Нужно в первую очередь самим уважать ребёнка и своих родителей.🤷"

"Согласна , детей нужно слушать понимать и не отказывать в помощи , вместе играть ))"

"Как правильно сказано, спасибо 🙂"

Напомним, Комаровский дал важный совет родителям детей: «Это повод явиться к врачу» .

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