Врач рассказал о нюансах, о которых должен знать каждый украинец

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский разложил по полочкам волнующий украицев вопрос: стоит ли бежать в аптеку за защитными масками вследствие вспышки коронавируса

Как передает Politeka.net, Комаровский обрисовал ситуацию в своем микроблоге в Инстаграм.

Так, доктор подчеркнул, что здоровому человеку носить маску нужно только в том, случае, если он контактирует с человеком с подозрением на COVID-19. Также маску следует надевать человеку, который кашляет и чихает.

Что касается правильного использования масок, то они являются эффективными в связке с регулярной обработкой рук спиртосодержищим антисептиком или водой с мылом. В частности, обрабатывать руки необходимо перед тем, как надеть маску, если вы коснулись лица с маской (вообще врач не советует трогать лицо, когда на нем защитная маска) и после того, как сняли. Как только маска становится сырой, ее надо заменить на новую и не использовать несколько раз.

Отдельно нужно серьезно отнестись к утилизации масок: держаться стоит за резинки сзади, не касаясь передней части, сразу же выбросить в закрывающийся контейнер для отходов, обработать руки антиспетиком.

Пост доктора Комаровского вызвал небывалый ажиотаж у пользователей:

"Маска здоровому не нужна. Нет, если мозгов нет и паника наше всё, то пусть будет, конечно... От того же гриппа смертность выше. Гречки и соли не забудьте ещё мешками купить😁"

"Да, только где взять их, ни в одной аптеке нет😁🤷🏼‍♀️"

"Так как невозможно 100% знать кто в обществ.местах именно заражен , думаю и не больным обязательно ходить в масках."

"Достали с этим вирусом. Больше умирает от других болезней."

"А теперь вопрос. Предположим, человек в маске где-то в общественном месте. Он в неё чихнул, она стала сырой. Соблюдая все меры предосторожности, он ее снимает и ...? Куда ее выкинуть? Где в торговом центре закрывающийся контейнер для отходов? С высокой долей вероятности она полетит в ближайшую незакрытую урну."

Ранее мы сообщали, после того, как коронавирусная инфекция стала стремительно распространяться в Европе, в Украине стал наблюдаться дефицит масок в аптеках. Более того, резко подскачили цены: если до эпидемии маска стоила 50 копеек, то сейчас, к примеру, в сети у спекулянтов можно купить одну штуку за порядка 60 гривен.

Напомним, Комаровский дал важный совет родителям детей: «Это повод явиться к врачу» .

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал об опасности сна для младенцев.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как организовать здоровый сон для всей семьи.