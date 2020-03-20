Все залежить від ситуації в країнах ЄС

Стало відомо, за яких умов карантин в Україні буде продовжено

Про це в ефірі українського телеканалу розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

Як відомо, з 17 березня по 3 квітня в Україні діє карантин через епідемію коронавіруса.

Станом на сьогоднішній ранок, 20 березня, в країні зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом COVID-19, три з них - летальні. Тому не виключено, що карантин в Україні можуть продовжити.

За словами Віктора Ляшка, в Україні можуть посилити норми карантину, а його продовження буде залежати від ситуації як в Україні, так і за її межами.

"Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Це все буде залежати від епідемічної ситуації на території країни, а також в країнах Євросоюзу. Якщо буде відбуватися таке продовження зростання — карантин буде стовідсотково продовжений", - підкреслив Ляшко.

Він також попередив про те, що в Україні почали діагностувати коронавірус у людей, які не були за кордоном.

"В країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки інфікування всередині країни. Все більше зразків приходить в вірусологічні лабораторії на обстеження. Сьогодні ми отримали 54 підозри на коронавірусну хворобу", - резюмував головний санітарний лікар в ефірі телеканалу.

Варто нагадати, що порушників карантину будуть карати штрафами згідно статті 325 Кримінального кодексу України: для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень; для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Крім того, можливий арешт на строк до шести місяців; обмеження волі на строк до трьох років та позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначимо, станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Громадянам настійно рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання; не відвідувати місця скупчення людей; під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше 2 метри; дотримуватися заходів особистої гігієни.

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