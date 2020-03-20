В это время в мире уже почти 250 000 зараженных

Коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены почти четверть миллиона человек и ее стремительное распространение продолжается, однако ученые считают, что пандемия может прекратиться сама

Так, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова назвала два условия, при которых пандемия COVID-19 спадет на нет, пишет "Главред".

Во-первых, это процесс эволюции вируса, который в результате перехода от человека к человеку каждый раз мутирует, вследствие чего ослабевает.

"Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", - отметила эксперт.

Баранова подчеркнула, что второе условие - приобретение людьми имунитета. По ее словам, когда коронавирусом переболеют порядка 70%, то само собой у населения планеты появится прослойка тех, у кого выработались антитела. Таким образом, "зараза" не будет такой массовой.

Отметим, по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 517 человек во всем мире, при этом умерших 10 030 человек, выздоровевших - 86 025.

В Украине, по состоянию на ночь с 19 на 20 марта - зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19, из которых 3 летальные.

Так, последние пять случаев были зарегистрированы 19 марта в Черновцах. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Ранее мы рассказывали, мать одной из погибших от коронавируса украинок обвинила в смерти дочери медиков, которые халатно отнеслись к своей работе. Речь о 33-летней жительнице Черновицкой области, которая стала второй жертвой коронавируса в Украине, девушка скончалась 16 марта. Мать погибшей рассказала СМИ, что семейный врач выписал дочке антибиотики, а, когда ей стало хуже и она самостоятельно обратилась в областную больницу, девушку сначала отправили домой, потому что рентген ничего не показал. Зараженная повторно вернулась в медучреждение на "скорой".

"Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за не вовремя оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Она потеряла сознание в понедельник, 16 марта, около 17.00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и неизвестно, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали – в 19.20 Татьяны не стало…", - поделилась мать.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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