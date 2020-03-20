Стало известно, при каких условиях карантин в Украине будет продлен
Об этом в эфире украинского телеканала рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Politeka.net.
Как известно, с 17 марта по 3 апреля в Украине действует карантин из-за эпидемии коронавируса.
По состоянию на сегодняшнее утро, 20 марта, в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19, три из них - летальные. Поэтому не исключено, что карантин в Украине могут продлить.
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По словам Виктора Ляшко, в Украине могут ужесточить нормы карантина, а его продление будет зависеть от ситуации как в Украине, так и за ее пределами.
"Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не будет секретом. Это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Евросоюза. Если будет происходить такое продолжение роста — карантин будет стопроцентно продлен", - подчеркнул Ляшко.
Он также предупредил о том, что в Украине начали диагностировать коронавирус у людей, которые не были за границей.
"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи инфицирования внутри страны. Все больше образцов приходит в вирусологические лаборатории на обследование. Сегодня мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь", - резюмировал главный санитарный врач в эфире телеканала.
Стоит напомнить, что нарушителей карантина будут наказывать штрафами согласно статьи 325 Уголовного кодекса Украины: для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен; для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.
Кроме того, возможен арест на срок до шести месяцев; ограничение свободы на срок до трех лет и лишение свободы на срок до трех лет.
Отметим, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания; не посещать места скопления людей; во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра; соблюдать меры личной гигиены.
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