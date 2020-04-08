З посиленням правил карантину піднялася тема вигулу котів, однак це може призвести до небезпечних наслідків

Чому не варто заради прогулянки на свіжому повітрі виводити на вулицю котів, пояснили в благодійному фонді «Кото-ярмарок».

Зазначається, що вигул на вулиці для домашніх котів є великим стресом. Справа в тому, що коти – територіальні тварини, і у новому середовищі вони надзвичайно сильно стресують.

«Навіть якщо ваш котик раніше жив на вулиці, вже за кілька місяців життя вдома він забуває, як воно було там, за вікном, і не розуміє, що відбувається», - зазначили в фонді.

А коли кіт у стресі будь-який сторонній подразник, машина, собака, діти, різкі звуки, тощо – може викликати інстинкт “бий і тікай”. Кіт з усіх сил тікає, щоб десь сховатися, і жодна шлея не зможе його втримати. Більше того, коли кіт відбігає за межі своєї звичної території, він не впізнає господарів.

Але стрес небезпечний також і тим, що знижує імунітет, і домашній улюбленець ризикує захворіти захворіти.

Крім того, на вулиці багато сміття, яке може поранити лапки, паразитів, собак, що сприймають котів, як здобич.

Як можна побачити, прогулянка з котом на вулиці може закінчитися фатально, тому краще ніколи так не робіть

«Ви не в змозі захистити вашого улюбленця від жодної з цих небезпек, вигулюючи його на вулиці, тож чи варта можливість провести 10 хвилин на вулиці такої ціни? Вулиця небезпечна, вулиця вбиває, вулиця не несе нічого доброго для котів. Краще обійміть його міцніше вдома», - підсумували в фонді.

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