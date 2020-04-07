Теперь можно не переживать, покидая свое жилье

По новым правилам карантина, украинцам поволяется гулять с собаками, а предприимчевые граждане решили этим воспользоваться

Известно, что пребывание на улице без уважительных причин карается штрафом от 17 до 34 тысяч гривен. Одной из официально разрешенных причин покинуть жилье является выгул собаки.

Поэтому на платформе "OLX" появилось множество объявлений, где люди предлагают в аренду своих любимцев. Цена: от 100 до 800 гривен за час.

В телеграмм-канал Pavlovskynews сообщили, что они связались с одним из «арендодателей», который час прогулки с животным оценил в 400 грн/час. Также "бизнесмен" поставил условия: наличие паспорта и его присутствие.

Таким образом питомцы не только радуют своих хозяев, но и немного помогают им преодолевать кризис.

Стоит отметить, что всего пару месяцев назад «слуга народа» Евгений Баргар предлагал домашними животными рассчитываться за газ. Таким образом, получается, что за коммуналку собаку не продали, зато решили сдавать в аренду.



Подчеркнем, что в связи с карантином в стране много украинцев остались без работы.

Напомним, украинцы имеют неплохой шанс избежать уплаты штрафов в размере 17 тысяч гривен за несоблюдения карантина.

Пользователь сети под ником Джаспер Данлоп рассказал, что нужно быть предельно вежливым и не показывать никаких эмоций.

"Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам

ст. 33 - о свободе передвижения... если вас кто-то блокирует на дороге... и не только; ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой; ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы; ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами", - посоветовал Джаспер Данлоп.

Ранее сообщалось, что часть нежестких карантинных ограничений в Украине могут действовать до сентября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией “Слуги народа”.

Из ограничений, в частности, может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Как сообщала Politeka, карантин в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.