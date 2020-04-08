С ужесточением правил карантина поднялась тема выгула котов, однако это может привести к опасным последствиям

Почему не стоит ради прогулки на свежем воздухе выводить на улицу котов, пояснили в благотворительном фонде «Кото-ярмарка».

Отмечается, что выгул на улице для домашних кошек является большим стрессом. Дело в том, что коты – территориальные животные, и в новой среде они чрезвычайно сильно стресують.

«Даже если ваш котик раньше жил на улице, уже за несколько месяцев жизни дома он забывает, как оно было там, за окном, и не понимает, что происходит», - отметили в фонде.

А когда кот в стрессе любой посторонний раздражитель, машина, собака, дети, резкие звуки, и тому подобное – может вызвать инстинкт “бей и беги”. Кот изо всех сил убегает, чтобы где-то спрятаться, и ни одна шлейка не сможет его удержать. Более того, когда кот отбегает за пределы своей привычной территории, он не узнает хозяев.

Но стресс опасен также и тем, что снижает иммунитет, и домашний любимец рискует заболеть заболеть.

Кроме того, на улице много мусора, который может поранить лапки, паразитов, собак, воспринимают кошек как добычу.

Как можно увидеть, прогулка с котом на улице может обернуться фатально, поэтому лучше никогда так не делайте

«Вы не в состоянии защитить вашего любимца от одной из этих опасностей, выгуливая его на улице, поэтому стоит возможность провести 10 минут на улице такой цены? Улица опасна, улица убивает, улица не несет ничего хорошего для котов. Лучше обнимите его покрепче дома», - подытожили в фонде.

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