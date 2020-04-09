Український боксер Олександр Усик висловив упевненість в тому, що ідеалом президента є голова сусідньої держави

Український супертяж Олександр Усик заявив, що розраховував на зміни в Україні з приходом на пост президента Володимира Зеленського, але зараз все менше надій.

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Ехо Києва (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"З приходом Зеленського та його команди були сподівання, що щось зміниться. Але що він може зробити? Я не захищаю ні одного президента. Вони самі туди занурюються, самі на це йдуть", - зазначив Усик.

Крім того, спортсмен зазначив, що глава держави не здатний щось змінити сам, а ідеалом президента назвав білоруського лідера Олександра Лукашенка.

"Знаєте, хто мені подобається з нинішніх президентів? Лукашенко. Він з яй**ми мужик, великими сталевими яй**ми. Він приймає правильні рішення. Президент – це великий менеджер. Якщо б зараз була можливість випити з Зеленським чай, щоб перше запитав: "Володимир Олександрович, що відбувається? Куди ми йдемо?, - резюмував Усик.

Також раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Усик розповів, що думає про анексію Криму.

"Я їжджу в Крим, коли у мене виходить. Сестра живе там, куми живуть. Як ставлюся до того, що відбувається? Це біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано", - розповідає Усик.

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