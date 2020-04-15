Сезон клещей в самом разгаре. И пока мы сидим дома на карантине - самое время вооружиться знаниями, чтобы защитить себя и своих домашних питомцев. Об этом пишет Clutch.

В мире насчитывается около 800 видов клещей, однако угрозу для здоровья представляют только 2 из них: иксодовые (твердые) и аргасовые (мягкие). Именно они являются переносчиками опасных заболеваний.

Несколько фактов:

Чем опасен укус клеща для человека?

Обычно люди не сразу видят на себе присосавшегося клеща. Все потому, что в составе его слюны есть анестетик, и укус практически всегда безболезненный. Обычно главным симптомом укуса клеща является сам клещ. И чем больше времени он находится на коже, тем выше риск возникновения следующих заболеваний:

Болезнь Лайма или боррелиоз . Это бактериальная инфекция, которая попадает в организм с слюной клеща. При осложнениях появляются неврологические симптомы, боль в суставах, возможна потеря памяти. На данный момент вакцины от этого заболевания нет.

. Это бактериальная инфекция, которая попадает в организм с слюной клеща. При осложнениях появляются неврологические симптомы, боль в суставах, возможна потеря памяти. На данный момент вакцины от этого заболевания нет. Клещевой энцефалит - это острое вирусное заболевание, которое проявляется наличием следующих симптомов: лихорадка, озноб, сильная головная боль, ноющая боль в конечностях, рвота. Болезнь поражает головной и спинной мозг, что приводит к необратимым последствиям. Чтобы защитить себя от этой болезни можно обратиться к врачу, который сделает прививку.

- это острое вирусное заболевание, которое проявляется наличием следующих симптомов: лихорадка, озноб, сильная головная боль, ноющая боль в конечностях, рвота. Болезнь поражает головной и спинной мозг, что приводит к необратимым последствиям. Чтобы защитить себя от этой болезни можно обратиться к врачу, который сделает прививку. Местные аллергические реакции и воспаление в области укуса клеща. Место, которое пострадало от укуса покраснеет, образуются папулы или высыпание. Если клеща снять неправильно, то может возникнуть вторичная бактериальная инфекция.

Чем опасны укусы клещей для животных?

Клещи переносят и распространяют такие заболевания, как эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз, пироплазмоз. Последнее встречается особенно часто.

Пироплазмоз или бабезиоз - тяжелое инфекционное заболевание собак и кошек. Заражение происходит при попадании бабезий в кровь животного, которые паразитируют в клетках крови (эритроцитах). Бабезии достоточно интенсивно размножаются и в зависимости от количества паразита в организме питомца, симптомы заболевания могут отличаться.

Если вы заметили, что у питомца пропал аппетит, он выглядит вялым, его моча стала темной или в ней появилась кровь - обязательно обратитесь к ветеринару, иначе это закончится летальным исходом.