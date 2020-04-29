Подарки к годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС получили ветераны из Белой Церкви

Так, семья председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко за собственные средства закупила продуктовые наборы для ветеранов-чернобыльцев, передает Newsone.

Ликвидаторы жалуются, что о них в последнее время стали забывать. На их просьбы и требования откликнулся благотворительный фонд Оксаны Марченко.

"Наша власть нас забыла. Как забыли афганцев, как забыли чернобыльцев… Той пенсии не хватает. На лекарства уходит половина той пенсии, плюс за коммуналку заплатишь да и все. А живешь - за что хочешь, за то и живи", - говорит чернобылец Николай.

"Я была ликвидатором, и за ликвидацию вот это мне доплачивают 207 грн. 60 коп. Нужна помощь, потому что вся пенсия уходит на лечение", - рассказывает Екатерина Приходько, ликвидатор 2-й категории.

Отец Оксаны Марченко принимал участие в ликвидации аварии, поэтому они с супругом стараются не оставлять героев без внимания.

"Оксана Марченко приняла решение передать сюда для ветеранов ликвидации Чернобыльской АЭС, вот эти наши продуктовые наборы… Для семьи Оксаны Марченко этот день тоже особенный, потому что ее папа принимал участие в ликвидации аварии ЧАЭС, поэтому с большой благодарностью к этим людям. Благодаря им мы живы, живем и здоровы", - отметил Алексей Басманов, представитель Благотворительного фонда Оксаны Марченко.

Оксана Марченко подчеркнула, что тяжело осознавать ситуацию, когда люди, которые спасли всех от страшной катастрофы, - фактически настоящие герои - сегодня никому не нужны.