Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає необов'язковим вихідний на 9 травня

Свій коментар він дав в інтерв'ю hromadske

За його словами, до питання про його скасування в Україні потрібно підійти з наукової точки зору.

"Провести опитування, запитати громадян, порадитися з експертами. Я не бачу ніякої необхідності прив'язувати вихідний до 9-го. Можна зробити 8, можна скасувати. З точки зору національної пам'яті, це питання другорядне", - зазначив Дробович.



Крім того, він вважає, що рішення потрібно приймати, порадившись з громадянами.

"Є така річ як принцип інформованої згоди. Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе повинні поінформувати запропонувати вибір. Роль УІНП поінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворено, оболгано раніше, і запропонувати визначатися. Якщо ми поважаємо громадян, у нас немає іншого виходу. Ми, як державний сервіс, тільки так можемо чинити", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму ветеранів Другої світової війни принизили черговою подачкою.

У Сімферополі депутати від партії «Єдина Росія» привітали людей похилого віку дуже «щедро», вручивши їм по коробці цукерок і по три гвоздики, перев'язані георгіївською стрічкою.

«Коробка цукерок і три гвоздики - ось власне і все, що заслужили ветерани ВВВ до 75-річчя Перемоги, за версією сімферопольських депутатів від «Єдиної Росії»», – підписала знімок автор посту.