Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає необов'язковим вихідний на 9 травня
Свій коментар він дав в інтерв'ю hromadske
За його словами, до питання про його скасування в Україні потрібно підійти з наукової точки зору.
"Провести опитування, запитати громадян, порадитися з експертами. Я не бачу ніякої необхідності прив'язувати вихідний до 9-го. Можна зробити 8, можна скасувати. З точки зору національної пам'яті, це питання другорядне", - зазначив Дробович.
Крім того, він вважає, що рішення потрібно приймати, порадившись з громадянами.
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"Є така річ як принцип інформованої згоди. Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе повинні поінформувати запропонувати вибір. Роль УІНП поінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворено, оболгано раніше, і запропонувати визначатися. Якщо ми поважаємо громадян, у нас немає іншого виходу. Ми, як державний сервіс, тільки так можемо чинити", - зазначив він.
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