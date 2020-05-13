Народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про українські реалії

Так, він порівняв Україну з руїною і заявив, що в такому стані її навіть не пам'ятає.

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів на YouTube-каналі Олесі Бацман (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так легенда української культури відповів на питання бліц-інтерв'ю, як би він однією фразою охарактеризував відбуваються в країні події.

За словами поета, він не пам'ятає, щоб в Україні був настільки тяжкий стан, як зараз навіть в радянські і часи перебудови. Крім того, положення країни зараз нагадує той історичний період, в якому вона була після смерті гетьмана Богдана Хмельницького.

"Те, що відбувається зараз - це руїна. Це така ж руїна, яка сталася після смерті Богдана Хмельницького. Це другий Голодомор, тому що я кожен день зі свого балкону бачу бомжів, старих людей, так сказати, які в сміттєвих ящиках шукають їжу. Такого не було ні за радянської влади, ні навіть у важкі перші роки (незалежності України - прим. ред.), 90 роки. Це ніхто не враховує, але дуже багато людей вмирають від голоду", - відповів Юрій Рибчинський.

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Так, вона заявила, що українці - нащадки шумерів, що населяли Південну Месопотамію у другому тисячолітті до нашої ери. Крім того, вона дорікнула українців, що вони користуються реферансами, сприймаючи себе - "залишками Радянської України".

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