Україна повинна розірвати всі зв'язки з Російською Федерацією



Таку думку озвучив журналіст Остап Дроздов, передає Willbeua.com.



За його словами, Україна отримала унікальний шанс порвати всі зв'язки з РФ вперше за 400 років

"Війну з Росією ми повинні використати унікальний шанс назавжди вийти, вирватися, вистрибнути з орбіти російського світу. Тому ще на самих початках війни я стояв на позиціях повномасштабного розриву відносин з Росією, навіть якщо вони ситуативно створюють дискомфорт, незручність або навіть збиток", - зазначив журналіст.

За його словами з РФ пора припинити будь-яку співпрацю і заборонити все, що пов'язане з цією країною.

"Російські книги – геть. Російські медіа – геть. Російську церкву – геть. Російську попсу і серіальчики – геть. Торгівлю з Росією – припинити. Літаки приземлити, човни зачохлити, потяги – в депо. Будь-які взаємини з ґвалтівником треба було обірвати ще давно, а не на п’ятому році війни. І нехай наші галицькі заробітчани поцілують себе в ж**у і їдуть у Підмосков'я через Білорусь", - заявив він.

Крім того, журналіст упевнений, що українці, які їздять на заробітки в РФ - безпринципні.

"Не треба мені розповідати про їхню тяжку долю. Треба нарешті стукнутися в голову покинути свою звичку їздити за рублями в країну, яка тебе вбиває. Зневажаю кожного безпринципного заробітчанина (українського - ред.) в Росії. Бажаю там залишитися назавжди", - заявив Дроздов.

Таку ж думку у журналіста склав і про тих українців, які їздять на окупований Крим.

"Вважаю негідником кожного українця, який спокійненько туди їздив на пляжі. Якщо Україна визнає Крим окупованим, то будь-які стосунки з цим півостровом теж повинні бути обірвані на час окупації. Включно з енергетичної та продовольчою блокадою. Мені здається, що кілька тисяч убитих воїнів і десятки тисяч покалічених – це достатній аргумент, щоб виразно вороже сприймати країну, що за поребриком", - заключив він.





