Український музичний продюсер Олена Мозгова зробила заяву про українські вишиванки
Як повідомляє Politeka.net, музичний продюсер звернулася до українців, які не хочуть носити вишиванки. Про це вона написала на особистій сторінці Facebook.
«Я не стану надевать вышиванку, потому что ее одевали воры и аферисты...» щось подібне я вчора читала не раз. Повний абсурд. Не хочете, не носіть вишиванку! Вас ніхто, курва, не примушує. Але навіщо про це з таким пафосом писати? Сидіть собі на дупі рівно, поки ми святкуємо і вдягаємо те, що для нас рідне, цінне, дороге і сакральне» - написала вона на своїй сторінці.
“Свято Вишиванки – “глупий празднік”, проспект Шухевича – “предатєльство, дєди воєвалі”… квоти на радіо та телебаченні – “насільная украінізіція”… так їдьте в Донецьк, там все зараз, як ви хочете, чого в Києві з бандерівцями сидіти? По дорозі в Крим відпочити заїдьте, там зараз також все як ви хотіли. Совок головного мозку…” – пише Мозгова.
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