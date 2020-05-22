Український музичний продюсер Олена Мозгова зробила заяву про українські вишиванки

Як повідомляє Politeka.net, музичний продюсер звернулася до українців, які не хочуть носити вишиванки. Про це вона написала на особистій сторінці Facebook.

«Я не стану надевать вышиванку, потому что ее одевали воры и аферисты...» щось подібне я вчора читала не раз. Повний абсурд. Не хочете, не носіть вишиванку! Вас ніхто, курва, не примушує. Але навіщо про це з таким пафосом писати? Сидіть собі на дупі рівно, поки ми святкуємо і вдягаємо те, що для нас рідне, цінне, дороге і сакральне» - написала вона на своїй сторінці.



Продюсер згадала, що Гітлер при житті дуже любив музику Вагнера і Бетховена. Мозгова зазначила, що люди все ще продовжують її слухати незважаючи на те, що її слухав Гітлер.

«І ще, Гітлер дуже любив музику Вагнера і ридав над концертами Бетховена! І що ж тепер, давайте не слухати цих великих композиторів? Чи може підемо далі і взагалі не будемо слухати Музику, тільки тому, що та тварюка її слухала? А з вигляду ніби розумні люди здавалися!», - резюмувала музичний продюсер.