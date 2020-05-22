Украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая сделала заявление об украинских вышиванках
Как сообщает Politeka.net, музыкальный продюсер обратилась к украинцам, которые не хотят носить вышиванки. Об этом она написала на личной странице в Facebook.
«Я не стану надевать вышиванку, потому что ее одевали воры и аферисты...» что-то подобное я вчера читала не раз. Полный абсурд. Не хотите, не носите вышиванку! Вас никто, сцуко, не заставляет. Но зачем об этом с таким пафосом писать? Сидите себе на жопе ровно, пока мы празднуем и одеваем то, что для нас родное, ценное, дорогое и сакральное», - написала она на своей странице.
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“Праздник Вышиванки – “глупий праздник”, проспект Шухевича – “предательство, деды воевали”… квоты на радио и телевидении – “насильная украинизация”… так езжайте в Донецк, там сейчас все, как вы хотите, чего в Киеве с бандеровцами сидеть? По дороге в Крым отдохнуть заедьте, там сейчас также все как вы хотели. Совок головного мозга…” – пишет Мозговая.
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