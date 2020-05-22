Украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая сделала заявление об украинских вышиванках

Как сообщает Politeka.net, музыкальный продюсер обратилась к украинцам, которые не хотят носить вышиванки. Об этом она написала на личной странице в Facebook.

«Я не стану надевать вышиванку, потому что ее одевали воры и аферисты...» что-то подобное я вчера читала не раз. Полный абсурд. Не хотите, не носите вышиванку! Вас никто, сцуко, не заставляет. Но зачем об этом с таким пафосом писать? Сидите себе на жопе ровно, пока мы празднуем и одеваем то, что для нас родное, ценное, дорогое и сакральное», - написала она на своей странице.

Продюсер вспомнила, что Гитлер при жизни очень любил музыку Вагнера и Бетховена. Мозгова отметила, что люди все еще продолжают ее слушать невзирая на то, что ее слушал Гитлер.

«И еще, Гитлер очень любил музыку Вагнера и рыдал над концертами Бетховена! И что же теперь, давайте не слушать этих великих композиторов? Или может пойдем дальше и вообще не будем слушать Музыку, только потому, что та тварь ее слушала? А с виду же вроде умные люди сдавались!», - резюмировала музыкальный продюсер.

Также ранее сообщалось, что известная украинская продюсер Елена Мозговая заявила, что украинские зрадофили могут поехать в оккупированные Донецк или Крым, если им не нравятся украинские праздники.

