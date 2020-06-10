Письменник Василь Шкляр обурився відношенню до української мови в Україні



Свій коментар він дав в інтерв'ю виданню "Волинські новини".

Письменник вважає, що кожен українець повинен вивчити рідну мову, адже це не так вже й складно.



"Коли дивлюся на тих виродків, які життя прожили в Україні, а так і не змогли вивчити української мови, то мені аж щось робиться. Я вірменський вивчив за два місяці. Навіть не в університеті, а під час гри в карти, в очко. Там, якщо пропустите слово, то влетиш на гроші. Вірменська дуже складна мова, не схожа ні на одну іншу. Якщо українську хтось не може вивчити, то він або несповна розуму, або має бар'єр, ненависть до всього українського", - зазначив письменник.

За його словами, такого ставлення до української мови в країні можна уникнути.

"На жаль, так побудоване наше держава, що без української мови можна обійтися. Доки так буде, доти будемо жити в розхристаному напівчужому світі. Треба зробити так, щоб без державної мови осудний громадянин не міг обійтися. Хочеш отримати освіту, хочеш зробити кар’єру – знай державну мову", - заявив він.

Раніше телеведучий Остап Дроздов висловив жорстку думку про заробітчан в Росії.

За його словами, з РФ пора припинити будь-яку співпрацю і заборонити все, що пов'язане з цією країною.

"Російські книги – геть. Російські медіа – геть. Російську церкву – геть. Російську попсу і серіальчики – геть. Торгівлю з Росією – припинити. Літаки приземлити, човни зачохлити, потяги – в депо. Будь-які взаємини з ґвалтівником треба було обірвати ще давно, а не на п’ятому році війни. І нехай наші галицькі заробітчани поцілують себе в жопу і їдуть у Підмосков'є через Білорусь", - заявив він.