Не виключено, що китайський вірус може з новою силою вдарити по Україні. До кінця тижня кількість інфіцірованних в Україні буде рости і втримається на рівні 610-870 випадків. Число смертей може досягти 18-22 на добу

Такий прогноз озвучив віце-президент Національної академії наук Анатолій Загородній, передає Обозреватель.

За словами експерта, з 10 по 30 травня поступово знижувався рівень захворюваності, до 380 випадків на день.

Але ситуація кардинально змінилася після того, як уряд і МОЗ почали послаблювати обмежувальні заходи: кількість нових видужалих за день перестало рости і тримається на постійному рівні 300-350.

Разом з тим, як стверджує Загородній, почалося стабільне зростання нових інфікованих, що відповідало самим песимістичним варіантами попереднього прогнозу на початок першого місяця літа.

"Якщо поширення вірусу зросте на 20%, то середня кількість нових інфікованих буде по 550 чоловік в день. Ми повернемося до максимуму хворих на добу. І це можна трактувати як початок другої хвилі. В такому разі на добу будуть фіксувати по 13,5 смертей, видужалих – 370. Середня кількість нових активних заражених - 175 на добу. Епідемія буде розвиватися і не піде на спад", – озвучувала НАН раніше прогноз щодо можливої нової спалаху.

Озвучуючи новий прогноз, Загородній наголосив, що рівень інфікованих в Україні тримається між показниками, які надає Варшава і Стокгольм.

"Ми розглянули два сценарії для кожної області до кінця тижня 19 червня: з поступовим збільшенням рівня контактності на 20% і зменшенням на 20%. Якщо усереднити результати моделювання по всіх регіонах, то прогноз такий: кількість нових заражень за день на 19 червня буде на рівні 610-870, смертей – 18-22. Рівень нових інфікованих в день тримається між показниками Польщі та Швеції. До речі, в цих країнах, як і у нас, в останні тижні фіксується зростання рівня захворюваності", – продовжив учений у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що епідемія китайського вірусу не йде на спад, і в Україні останні дні фіксується рекордна кількість заражених.

За станом на 9:00 16 червня, підтверджено 32 476 випадків вірусної інфекції, з них 666 - були виявлені за минулу добу.

Від китайського вірусу в Україні вже померли 912 чоловік (+11 за добу), а 14 528 пацієнтів (+275) повністю подолали хворобу.

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