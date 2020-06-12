Кабинет министров решил перейти к новым ослаблениям карантина в Украине с 15 июня

Как сообщает Politeka.net, премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал подробности на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство с 15 июня откроет КПВВ в сторону оккупированного Крыма и неподконтрольных районов донбассов. Лица, которые въезжают с этих территорий в Украину не обязаны проходить обсервацию. В то же время, людей могут не пропустить, если они откажутся сидеть дома на самоизоляции под контролем приложения "Дія".

Возобновить работу также должны пункты пропуска и контроля в аэропортах. Кабмин разрешил прилетать в Украину иностранцам, которые не являются гражданами стран с высоким показателем заболеваемости или были в таких странах за последние 14 дней.

Кабинет министров позволил проводить экскурссии для групп не более, чем из 50 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут ужесточить. По его словам, правительство пойдет на такие меры, если количество заболевших будет стримтельно увеличиваться в 10 и более областях. До сих пор в стране есть регионы, которые не перешли ко второму этапу ослабления карантина из-за опасной ситуации.

Напомним, что украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

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