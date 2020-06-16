Не исключено, что китайский вирус может с новой силой ударить по Украине. К концу недели количество инфицированных в Украине будет расти и удержится на уровне 610-870 случаев. Число смертей может достичь 18-22 в сутки.

Такой прогноз озвучил вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний, передает Обозреватель.

По словам эксперта, с 10 по 30 мая постепенно снижался уровень заболеваемости, до 380 случаев в день.

Но ситуация кардинально изменилась после того, как правительство и МОЗ начали ослаблять ограничительные меры: количество новых выздоровевших за день перестало расти и держится на постоянном уровне 300-350.

Вместе с тем, как утверждает Загородний, начался стабильный рост новых инфицированных, что соответствовало самым пессимистичным вариантам предварительного прогноза на начало первого месяца лета.

"Если распространение вируса вырастет на 20%, то среднее число новых инфицированных будет по 550 человек в день. Мы вернемся к максимуму заболевших в сутки. И это можно трактовать, как начало второй волны. В таком случае в сутки будут фиксировать по 13,5 смертей, выздоровевших – 370. Среднее количество новых активных зараженных равно 175 в сутки. Эпидемия будет развиваться и на спад не пойдет", – озвучивала НАН ранее прогноз по возможной новой вспышке.

Озвучивая новый прогноз, Загородний подчеркнул, что уровень инфицированных в Украине держится между показателями, которые предоставляет Варшава и Стокгольм.

"Мы рассмотрели два сценария для каждой области до конца недели 19 июня: с постепенным увеличением уровня контактности на 20% и уменьшением на 20%. Если усреднить результаты моделирования по всем регионам, то прогноз таков: количество новых заражений за день на 19 июня будет на уровне 610-870, смертей – 18-22. Уровень новых инфицированных в день держится между показателями Польши и Швеции. Кстати, в этих странах, как и у нас, в последние недели фиксируется рост уровня заболеваемости", – продолжил ученый в общении с журналистами.

Стоит отметить, что эпидемия китайского вируса не идет на спад, и в Украине последние дни фиксируется рекордное количество зараженных.

По состоянию на 9:00 16 июня, подтверждены 32 476 случаев вирусной инфекции, из них 666 были обнаружены за прошедшие сутки.

От китайского вируса в Украине уже скончались 912 человек (+11 за сутки), а 14 528 пациентов (+275) полностью побороли болезнь.

Напомним, правила карантина внезапно решили изменить, Шмыгаль предупредил украинцев: "с 15 июня можно будет...".

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