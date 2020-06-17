«Укрзалізниця» запустила чотири нових залізничних маршрути, а також збільшила кількість поїздів, які прямують до моря
Про це повідомили на офіційній сторінці «Укрзалізниці» в Фейсбук. В компанії повідомили про запуск трьох маршрутів до Західної України і один зі столиці на Південь.
З 19 по 21 червня будуть доступні такі поїзди:
- №17/18 Харків – Ужгород,
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород,
- №15/16 Харків – Івано-Франківськ,
- №768/767 Київ – Херсон.
Крім цього, «Укрзалізниця» повідомила про збільшення поїздів на південний напрямок. Йдеться про потяги «Одеса – Київ», «Київ – Херсон», «Київ – Новоолексіївка». Також зараз вивчається можливість запустити потяг «Київ – Ізмаїл».
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Варто відзначити, що в коментарях до повідомлення почалася справжня дискусія на рахунок вибору поїздів для запуску. Люди обурюються, що доїхати до моря сьогодні можна лише з Києва. А жителі Західної України обурюються, що їм практично не надали можливість подорожувати, хоч у Києві чимало людей, які підхопили вірус.
Також люди скаржаться, що, незважаючи на запуск поїздів, квитків на ці напрямки немає. Як тільки в компанії заявили про запуск поїздів, практично відразу пропали всі квитки з вільного доступу.
«Я одного не розумію: як так виходить, що як тільки ви повідомляєте інформацію про запуск нових поїздів, так відразу ж на сайті їх там немає. Як так?»,
«Коли буде поїзд Харків-Херсон???? У Харкові захворюваність в рази нижче, ніж у Києві, а з Києва пускають черговий потяг, з Харкова ж нічого! Навіть до Маріуполя не доїдеш! Купа маршруток з захмарною ціною!»,
«Здрастуйте, ви пишете що Київ-Новоолексіївка буде ходити щодня, а вже немає ніякого квитка, тільки на дорогі люкси»,
«Харків - Херсон коли??? Ну що за знущання?»,
«Київ - Бердянськ на липень буде плацкарт? тому що купешки по кишені б'ють»,
«У Києві захворюваність не така низька, але поїзди їдуть, а захід як відлюдники. Дайте можливість людям їздити на потягах», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що у харківських електричках рекордно підняли ціни на проїзд: відомо про неприємні наслідки.
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