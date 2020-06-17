Правоохоронці розшукали викрадений телефон та затримали підозрюваного

Інцидент стався у 4-й столичній лікарні, де 7 червня в реанімації помер від пневмонії герой АТО і волонтер Віталій Панич. Коли зайшло питання про повернення родичам речей покійного, виявилося, що ті пропали: ні документів, ні грошей, ні мобільного телефону.

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу прокуратури Києва, підозрюваного у крадіжці оперативно вирахували. 52-річному двірнику лікарні вже повідомили про підозру за ст. 185 КК України ("крадіжка").

З'ясувалося, що після смерті Панича двірник допомагав перевозити тіло з інфекційного відділення в морг. Побачивши на підвіконні палати мобільний телефон, зловмисник вирішив його вкрасти. При цьому родичі заявили про крадіжку не тільки телефону, але ще й 5 000 гривень, а також паспорта, пенсійного посвідчення та ідентифікаційного коду.

Кричущий випадок неповаги до небіжчика, а також оперативний пошук "козла відпущення" бурхливо обговорюють в мережі.

"О! крайнього вже знайшли!"

"нічого святого(("

"Це показник звичайно. Двірник мав доступ в палату з хворим, у якого була підозра на вірус. Могли б не ганьбитися і сказати що речі з'їли миші"

"так не просто в палату а в реанімацію прямо з мітлою"

"Там ще прибиральниця швабрила... Очешуєть, відмазка."

"Не вірю! 100%, Панич зняв на телефон бєспрєдєл "лікарів", ось ті і вирішили вкрасти і стерти відео. Вбивцям в білих халатах нічого втрачати"

Раніше ми повідомляли, Панич кілька днів хворів вдома з високою температурою, а до цього переніс важку операцію на нирках. Тести ПЛР не виявили китайський вірус, тому його занадто пізно госпіталізували в інфекційне відділення. Йому було всього 40.

Нагадаємо, трагічно пішов з життя знаменитий російський актор: «Дива не сталося».

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