Продюсер Андрій Разін зумів здивувати новою інформацією про актора Михайла Єфремова, з вини якого сталося смертельна ДТП у Москві

У своєму Instagram Разін, посилаючись на достовірні джерела, повідомив, що недоброзичливці Єфремова заплатили сім'ї загиблого Сергія Захарова і збираються посадити Єфремова у в'язницю, передає Politeka.net. Таким чином, нібито від опозиції розчищається політична арена.

Серйозні люди зв'язалися із сім'єю загиблого відразу після ДТП і запропонували велику суму та хороший захист, аби тільки родичі не йшли на поступки у відношенні актора.

"Вважаю, що це - блюзнірство і ницість. Причому тут людське горе? Причому тут політика? Але сім'я отримала величезний куш від цієї аварії, тому вони поводять себе так", - зазначив Разін.

Далі продюсер додав, що родичі Захарова не підуть на поступки, поки не посадять Єфремова у в'язницю.

"Я вважаю, що це - політична розправа. Ось і співай після цього частівки про владу🤦‍♂️. Ладно я підтримую рішення мочити Навального за те, що цей покидьок ненавидить росіян і продав свою смердючу шкуру америкосам, але Міша просто від своєї незалежності і зарозумілості накликав на себе таку долю. І ось фінал.😱", - завершив Разін.

За шість годин пост зібрав понад 700 лайків. Продюсер відключив можливість коментувати публікацію.

Нагадаємо, актора Михайла Єфремова після смертельного ДТП не врятує навіть щире каяття. Про це повідомив юрист актора, Ельман Пашаєв.

Так, за словами адвоката, у справі, де є жертви і наявність алкогольного сп'яніння, неможливо обвинуваченому уникнути реального покарання.

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